Никитюк завидует Свитолиной, блеснувшей в купальнике в Монте-Карло

Знаменитая украинская теннисистка отдыхает после Уимблдона, до сих пор темнит со свадьбой, но собирается ехать на Олимпийские игры в Токио

Элина Свитолина / Фото: Instagram

Пятая ракетка планеты Элина Свитолина после выступления на турнире "Большого шлема" в Англии позволила себе расслабиться на Лазурном берегу Средиземного моря. После того, как Свитолина и Костюк вылетели с Уимблдона, одесситка вернулась в Монако, где у нее есть апартаменты

26-летняя украинка на своей страничке в Instagram похвасталась кадрами из Монте-Карло. Девушка эффектно позировала у моря, подчеркнув свою фигуру на фоне прекрасного пейзажа.

Естественно, что первым восхитился фотографией жених теннисистки – Гаэль Монфис. А популярная украинская телеведущая Леся Никитюк написала подруге: "Завидую". Тем более, Свитолина разместила и видеоролик, чтобы все восхитились морскими видами.

Тем временем, ничего неизвестно о свадьбе Элины и Гаэля, которую молодые готовили на июль. А вскоре нашей теннисистке предстоит поездка на Олимпийские игры в Японию, участие в которых она подтвердила.

Недавно мы писали, что Свитолина черпает вдохновение в команде Шевы.

Смотрите, что говорила о желании сыграть на Олимпиаде Леся Цуренко:

Вспомним, как Элина побеждала в Таиланде: