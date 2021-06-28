Нидерланды уволят тренера за позор на Евро

Контракт с Франком де Буром действует до окончания чемпионата мира-2022, но его намерены расторгнуть – команда вылетела с Евро-2020 уже в 1/8 финала

Франк де Бур на грани отставки / Фото: Reuters

Главного тренера сборной Нидерландов Франка де Бура готовятся отправить в отставку после сенсационного поражения 0:2 от Чехии в 1/8 финала Евро-2020.

Об этом сообщает журналист-инсайдер Николо Скира у себя в Twitter.

Контракт с де Буром рассчитан до окончания чемпионата мира-2022 в Катаре, однако соглашение может быть расторгнуто досрочно, так как работой сменщика Рональда Кумана недовольны многие члены правления федерации футбола Нидерландов.

51-летний де Бур ранее работал с Аяксом, Интером, Кристал Пэлас и Атлантой Юнайтед. Аякс при нем четырежды выиграл чемпионат Нидерландов и один раз – Суперкубок страны. С Атлантой де Бур выиграл открытый Кубок США. Но со сборной своей страны провалился.

Читайте также: Сборную Нидерландов нужно сравнять с землей – украинский эксперт отозвался о матче Евро

Реклама

Напомним, что из представителей группы С на Евро-2020 продолжает выступление лишь сборная Украины, которую во вторник ждет поединок 1/8 финала со шведами.

Ранее в плей-офф, помимо Нидерландов, проиграл и другой обидчик команды Шевченко – сборная Австрии, уступившая в дополнительное время Италии 1:2.

Смотрите, как Нидерланды проиграли Чехии