Нидерланды перед матчем с Украиной разгромили Грузию

Команда Франка Де Бура перед поединком с подопечными Андрея Шевченко размялась на грузинах, забив в их ворота три безответных мяча. Смотрите, как это было

Сборная Нидерландов по футболу / Фото: Reuters

Сборная Нидерландов сыграла последний спарринг перед стартовым матчем Евро-2020 с Украиной, который состоится 13 июня в Амстердаме. Подопечные Франка Де Бура разгромили Грузию со счетом 3:0.

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В первом тайме у нидерландцев форвард Лиона Депай открыл счет с пенальти. Во второй половине встречи дебютные голы за "оранжевую" сборную забили Вегхорст (Вольфсбург) и Гравенберх (Аякс).

Нидерланды – Грузия – 3:0

Голы: Депай (10, с пенальти), Вегхорст (55), Гравенберх (76)

Нидерланды: Стекеленбург – Дюмфрис, Тимбер (Бергейс, 77), Де Врей, Блинд (Аке, 46), Вейндал (Ван Анхольт, 73) – Де Рон, Вейналдум (Классен, 66), Ф. Де Йонг (Гравенберх, 66) – Вегхорст (Мален, 66), Депай

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Ранее соперник сборной Украины потерял вратаря. Из-за коронавируса за Нидерланды на Евро-2020 не сможет сыграть Яспер Силлессен.

Добавим, что Украина последний перед Евро спарринг проведет в понедельник, 7 июня. В Харькове "сине-желтые" сыграют с Кипром. Начало – в 19:00.