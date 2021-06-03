Матч Украина – Нидерланды на Евро-2020 покажут на огромном экране в Киеве

Болельщики сборной Украины посмотрят важнейший матч национальной команды на чемпионате Европы против Нидерландов на большом экране и в комфортных условиях

НСК "Олимпийский" / Фото: Официальный сайт ФК "Шахтер"

Стартовый матч сборной Украины на Евро-2020 против команды Нидерландов, который пройдет 13 июня на "Йохан Кройф Арене", покажут на большом экране в НСК "Олимпийский" при поддержке Шахтера. Сегодня же на нашем сайте состоится онлайн матча Украина – Северная Ирландия.

Болельщиков будут ждать комфортные условия просмотра, фудкорт с едой и напитками, развлекательная программа с возможностью выиграть крутые призы и атмосфера настоящего праздника на стадионе, сообщается на сайте Шахтера.

Билеты можно приобрести по ссылке. Стоимость билета – от 100 гривен. Действует система динамического ценообразования. Для владельцев абонементов – скидка 100% (по промокоду). Для остальных болельщиков, которые покупали билеты на домашние матчи Шахтера в Киеве, действует промокод на скидку в 20%.