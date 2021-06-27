Нидерланды – Чехия: онлайн матча 1/8 финала Евро-2020

Третий поединок плей-офф чемпионата Европы запланирован на 19:00 воскресенья в столице Венгрии. "Оранжевые" впервые сыграют не в Амстердаме

Нидерланды vs Чехия / Фото: Reuters

В субботу на турнире состоялись первые матчи на выбывание. Сегодня еще в двух парах определятся четвертьфиналисты. На арене имени Ференца Пушкаша в Будапеште грают команды Нидерландов и Чехии. Кстати, врага из России назначили на матч сборной Чехии на Евро-2020.

Мы ведем мультимедийную трансляцию с оперативными комментариями, яркими фотографиями и видео самых интересных моментов.

Онлайн Нидерланды – Чехия

Путь в плей-офф. Нидерландская сборная добыла максимум очков на групповом этапе и заняла первое место в группе В, обыграв команды Украины (3:2), Австрии (2:0) и Северной Македонии (3:0).

У чехов путь был сложнее: после победы над шотландцами (2:0) они разошлись ничьей с хорватами (1:1) и уступили англичанам (0:1). Команда заняла третье место в квартете D, а все три мяча забил Патрик Шик.

Личные встречи. Удивительно, но в 11 очных дуэлях "оранжевые" лишь трижды побеждали, а потерпели пять поражений. Последние два – в отборе на Евро-2016.

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Где смотреть. На нашем телевидении матч покажут оба профильных канала – "Футбол 1" и "Футбол 2". Прямая трансляция со стадиона начнется в 18:50 после обсуждения в студии. Также его можно посмотреть на интернет-сервисе OLL.TV.

Прогнозы. Букмекеры FAVBET явное предпочтение отдают Нидерландам, коэффициент на их победу – 1.65, на Чехию – 5.80, на ничью – 4.00. В матче ожидается два-три гола, а самые популярные счета – 1:0 (коэф. – 7.10) и 2:0 (коэф. – 7.20).

Накануне Италия установила долгоиграющий рекорд чемпионатов Европы.

Смотрите обзор матча Чехия – Хорватия: