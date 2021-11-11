Ничейное проклятье! Сборная Украины опять не смогла добыть победу

Украина vs Болгария

Сегодня, 11 ноября, в Одессе встречались сборная Украины и Болгарии. Товарищеский матч стал генеральной репетицией накануне поединка против Боснии и Герцеговины. Мы вели онлайн Украина – Болгария на нашем сайте.

Александр Петраков выставил боевой состав против болгарской команды. Сюрпризом стал выход в старте Руслана Малиновского и Артема Довбика. Место в рамке занял одессит Георгий Бущан.

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Первый тайм прошел при тотальном преимуществе украинских футболистов. Уже на 15-й минуте встречи гол в ворота болгар забил герой Евро-2020 Артем Довбик. Но арбитр встречи увидел офсайд у игрока Днепра-1 и отменил гол.

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Игроки в "сине-желтой" форме создали столько голевых моментов, что их хватило бы на два матча. Но если не забиваешь ты – забивают тебе! Это футбольное правило сработало на 35-й минуте встречи. Ошибками Матвиенко и Тимчика воспользовался Радослав Кирилов – 0:1.

Во втором тайме Ярмоленко дважды забил в ворота Вуцова, но обоих случаях арбитр фиксировал офсайд у нашего футболиста. Невероятный нефарт продолжал преследовать нашу команду.

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С четвертой попытки украинцы сумели сравнять счет. На 79-й минуте встречи Тарас Степаненко дальним ударом снял проклятие ворот болгарской сборной – 1:1.

Эта ничья стала пятой для украинской команды в шести сыгранных матчах под руководством Александра Петракова.

Товарищеский матч.

Украина – Болгария – 1:1.

Голы: Степаненко, 79 – Кирилов, 35.

Украина: Бущан (Ризнык, 46) – Тымчик, Кривцов, Матвиенко, Соболь (Коваленко, 68) – Зинченко, Сидорчук (Степаненко, 46), Малиновский (Гармаш, 78) – Ярмоленко, Довбик (Яремчук, 46), Зубков (Цыганков, 61).

Болгария: Михайлов (Вуцов, 46) – Йорданов (Турицов, 14), А. Христов, Димитров, Велковски – Кирилов, Р. Цонев (Чочев, 61), Б. Цонев (Костадинов, 69), Неделев – А. Илиев (Минчев, 46), Десподов (Янков, 69).

Через пять дней, 16 ноября сборной Украине предстоит сыграть решающий матч отбора на ЧИ-2022 против команды Боснии и Герцеговины. Нашим парням нужна будет победа.