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Аталанта --
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Лілль --
Зальцбург --
23 листопада 22:00
Севілья --
Вольфсбург --
23 листопада 22:00
Мальме --
Зеніт --
23 листопада 22:00
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Аякс --
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Мілан --
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Нічийне прокляття! Збірна України знову не змогла здобути перемогу

Сергій Шаховець
11 листопада, 21:25
Збірна України зіграла внічию 1:1 у товариському матчі проти команди Болгарії. Це п'ята нічия команди Петракова у шести матчах під його керівництвом

Україна vs Болгарія

Сьогодні, 11 листопада, в Одесі зустрічалися збірні України та Болгарії. Товариський матч став генеральною репетицією напередодні поєдинку проти Боснії та Герцеговини. Ми вели онлайн Україна – Болгарія на нашому сайті.

Олександр Петраков виставив бойовий склад проти болгарської команди. Сюрпризом став вихід у старті Руслана Маліновського та Артема Довбика. Місце у рамці зайняв одесит Георгій Бущан.

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Перший тайм пройшов за тотальної переваги українських футболістів. Вже на 15-й хвилині зустрічі гол у ворота болгар забив герой Євро-2020 Артем Довбик. Але арбітр зустрічі побачив офсайд у гравця Дніпра-1 та скасував гол.

Гравці у "синьо-жовтій" формі створили стільки гольових моментів, що їх вистачило б на два матчі. Але якщо не забиваєш ти – забивають тобі! Це футбольне правило спрацювало на 35 хвилині зустрічі. Помилками Матвієнка та Тимчика скористався Радослав Кирилов – 0:1.

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У другому таймі Ярмоленко двічі забив у ворота Михайлова, але в обох випадках арбітр фіксував офсайд у нашого футболіста. Неймовірний нефарт продовжував переслідувати нашу команду.

Із четвертої спроби українці зуміли зрівняти рахунок. На 79-й хвилині зустрічі Тарас Степаненко дальнім ударом зняв прокляття воріт болгарської збірної – 1:1.

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Ця нічия стала п'ятою для української команди у шести зіграних матчах під керівництвом Олександра Петракова.

Через п'ять днів, 16 листопада, збірна України має зіграти вирішальний матч відбору на ЧІ-2022 проти команди Боснії та Герцеговини.