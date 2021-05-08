Ничего себе! Барселону, Реал и Юве хотят убрать из еврокубков на годы

Президент УЕФА словенец Александер Чеферин считает, что клубы, которые не вышли из футбольной Суперлиги, стоит отстранить от турниров на два сезона

Александер Чеферин / Фото: Reuters

В пятницу стало известно, что УЕФА оштрафовал клубы, вышедшие из Суперлиги. А вот тем, кто в ней остался, хотят присудить более серьезное наказание. Напомним, из 12 клубов, которые изначально были в новой организации, осталось всего три: Барселона, Реал и Ювентус.

Сегодня разошлась информация от испанского издания COPE, которое узнало, что президент УЕФА предложил наказать бунтовщиков отстранением от еврокубков на два года. Свое предложение Александер Чеферин официально сделает во время финала Лиги чемпионов, который запланирован на 29 мая в Стамбуле. Решение о дисквалификации должны поддержать члены Исполкома УЕФА, чтобы оно вступило в силу.

Между тем, Барселона обиделась на решение УЕФА по Суперлиге. Каталонцы, как и мадридский гранд, считают, что функционеры должны отнестись к ним с уважением, а не наказывать. Однако, похоже, чиновники не настроены идти на уступки. Возможно, на решительные шаги их подтолкнуло то, что Реалу не удалось выйти в финал Лиги чемпионов. А президент "сливочных" Флорентино Перес – крестный отец Суперлиги.

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