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Неймар пытался поцеловать соперника во время матча (фото)

Александр Трикиша
11 октября, 21:27
Звезда борной Бразилии Неймар удивил своим поведением во время матча против Колумбии в отборе на ЧМ-2022. Бразилец пытался поцеловать оппонента прямо на поле!

Неймар пытался уладить конфликт поцелуем / Фото: Twitter

Во время поединка у Неймара произошел небольшой конфликт с колумбийским защитником Ерри Мина.

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Мина высказывал бразильцу претензии, а тот в ответ попытался его поцеловать. Колумбиец так опешил, что забыл, о чем спорил с соперником.

Сам же поединок Колумбия – Бразилия завершился нулевой ничьей. Бразилия впервые потеряла очки в отборе на ЧМ-2022. Тем не менее, Неймар и компания уверено возглавляют турнирную таблицу отбора в зоне КОНМЕБОЛ.

Колумбия идет на пятом месте, которое позволит команде сыграть в стыковых матчах за право поехать на мундиаль в Катар. Впрочем, колумбийцы еще могут улучшить свое положение, ведь от третей строчки их отделяет всего один балл.

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