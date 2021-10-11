10 жовтня 21:45
Іспанія 1
Франція 2
12 жовтня 21:45
Україна --
Боснія і Герцеговина --
15 жовтня 19:30
Шахтар --
Зоря --
16 жовтня 14:00
Маріуполь --
Металіст 1925 --
16 жовтня 17:00
Львів --
Динамо --
16 жовтня 19:30
Дніпро-1 --
Колос --
17 жовтня 14:00
Минай --
Десна --
17 жовтня 17:00
Інгулець --
Рух --
17 жовтня 19:30
Олександрія --
Ворскла --
18 жовтня 19:30
Чорноморець --
Верес --
22 жовтня 17:00
Десна --
Олександрія --
22 жовтня 19:30
Металіст 1925 --
Інгулець --
23 жовтня 14:00
Верес --
Маріуполь --
23 жовтня 17:00
Ворскла --
Шахтар --
23 жовтня 19:30
Чорноморець --
Львів --
24 жовтня 14:00
Рух --
Минай --
24 жовтня 17:00
Динамо --
Дніпро-1 --
24 жовтня 19:30
Зоря --
Колос --
19 жовтня 19:45
Брюгге --
Манчестер Сіті --
19 жовтня 19:45
Бешикташ --
Спортинг --
19 жовтня 22:00
ПСЖ --
Лейпциг --
19 жовтня 22:00
Порту --
Мілан --
19 жовтня 22:00
Атлетіко --
Ліверпуль --
19 жовтня 22:00
Аякс --
Боруссія Д --
19 жовтня 22:00
Інтер --
Шериф --
19 жовтня 22:00
Шахтар --
Реал --
20 жовтня 19:45
Барселона --
Динамо --
20 жовтня 19:45
Зальцбург --
Вольфсбург --
20 жовтня 22:00
Бенфіка --
Баварія --
20 жовтня 22:00
Янг Бойз --
Вільярреал --
20 жовтня 22:00
Манчестер Юнайтед --
Аталанта --
20 жовтня 22:00
Лілль --
Севілья --
20 жовтня 22:00
Челсі --
Мальме --
20 жовтня 22:00
Зеніт --
Ювентус --
Змінити мову на: RU Перейти до новин
Головна Спорт Новини футболу

Неймар намагався поцілувати суперника під час матчу (фото)

Олександр Трикіша
11 жовтня, 21:27
Зірка борної Бразилії Неймар здивував своєю поведінкою під час матчу проти Колумбії в відборі на ЧС-2022. Бразилець намагався поцілувати опонента прямо на полі!

Неймар намагався залагодити конфлікт поцілунком / Фото: Twitter

Під час поєдинку у Неймара відбувся невеликий конфлікт з колумбійським захисником Еррі Міною.

Читайте також: Такого маленького Неймара ви ще не бачили. Що трапилося з бразильцем?

Реклама

Міна висловлював бразильцеві претензії, а той у відповідь спробував його поцілувати. Колумбієць так сторопів, що забув, про що сперечався з суперником.

Сам же поєдинок Колумбія – Бразилія завершився нульовою нічиєю. Бразилія вперше втратила очки у відборі на ЧС-2022. Проте, Неймар і компанія впевнено очолюють турнірну таблицю відбору в зоні КОНМЕБОЛ.

Колумбія йде на п'ятому місці, яке дозволить команді зіграти в стикових матчах за право поїхати на мундіаль в Катар. Втім, колумбійці ще можуть поліпшити своє становище, адже від третього рядка їх відділяє лише один бал.

Реклама

Реклама