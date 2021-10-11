Неймар намагався поцілувати суперника під час матчу (фото)

Неймар намагався залагодити конфлікт поцілунком / Фото: Twitter

Під час поєдинку у Неймара відбувся невеликий конфлікт з колумбійським захисником Еррі Міною.

Читайте також: Такого маленького Неймара ви ще не бачили. Що трапилося з бразильцем?

Реклама

Міна висловлював бразильцеві претензії, а той у відповідь спробував його поцілувати. Колумбієць так сторопів, що забув, про що сперечався з суперником.

Сам же поєдинок Колумбія – Бразилія завершився нульовою нічиєю. Бразилія вперше втратила очки у відборі на ЧС-2022. Проте, Неймар і компанія впевнено очолюють турнірну таблицю відбору в зоні КОНМЕБОЛ.

Колумбія йде на п'ятому місці, яке дозволить команді зіграти в стикових матчах за право поїхати на мундіаль в Катар. Втім, колумбійці ще можуть поліпшити своє становище, адже від третього рядка їх відділяє лише один бал.