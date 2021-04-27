Звездный бразильский футболист хочет выиграть Лигу чемпионов не один раз, для этого он собирается продолжить контракт с ПСЖ

В среду пройдет второй полуфинал Лиги чемпионов. Одна из главных звезд ПСЖ, бразилец Неймар, рассказал, к чему стремится и что собирается предпринять в ближайшем будущем. Кстати, на днях Надаль ошарашил девятилетнего сына Неймара.

Сайт новостей французского футбола GFFN сообщает, что 29-летний форвард близок к подписанию нового контракта с ПСЖ, и цитирует звезду:

"Мы продолжаем вести переговоры без какого-либо давления. А сам контракт уже близок к подписанию. Я действительно счастлив в ПСЖ".

Напомним, что на днях президент парижского клуба заверил, что Килиан Мбаппе также останется в составе французского гранда. Так что Неймар вправе ставить себе амбициозные командные цели:

"Моя главная цель – Лига чемпионов, а не "Золотой мяч". Я верю, что смогу выиграть турнир 2-3 раза и в будущем буду об этом с удовольствием вспоминать".

В прошлом году ПСЖ уступил в финале ЛЧ мюнхенской Баварии, а недавно взял у нее реванш в 1/4 финала нового сезона.

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Смотрите, как Неймар забивал в ворота МЮ в Лиге чемпионов: