Невероятный Роналду догнал лучшего бомбардира сборных – следующий гол станет рекордным

Португальскому форварду нужно забить еще один гол, чтобы стать лучшим бомбардиров в истории национальных сборных. Рекорд он может оформить на Евро-2020

Криштиану Роналду догнал Али Даеи / Фото: Reuters

Лидер сборной Португалии Криштиану Роналду оформил дубль в матче против Франции в третьем туре группового этапа Евро-2020 и забил свой 109 мяч в составе национальной команды. Видео голов и обзор матча Франция – Португалия есть на нашем сайте.

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Роналду сравнялся с иранцем Али Даеи в рейтинге лучших бомбардиров в составе национальных сборных. Следующий гол сделает португальца мировым рекордсменом!

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Ранее мы писали, что Роналду продемонстрировал феноменальную скорость на Евро – и это в 36 лет. Криштиану Роналду не стареет. Португальский нападающий продемонстрировал феноменальную скорость в матче против Германии, которой позавидуют многие спринтеры.