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Невероятный прогноз для Украины: В Токио завоюем на 10 медалей больше, чем в Рио

14 апреля, 14:07

Александр Трикиша

Аналитики предрекают Украине 15-е место в общем зачете Олимпиады-2020. Наши спортсмены должны в Токио на 10 медалей улучшить свои показатели Игр в Рио

Украина завоюет на Олимпиаде-2020 в Токио 21 медаль и займет 15-е место в общем медальном зачете. Такой прогноз на выступление наших спортсменов в Японии опубликовало известное аналитическое издание Gracenote. Аналитики считают, что наши атлеты завоюют шесть золотых медалей, семь серебряных и восемь – бронзовых.

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В обновленном отчете указывается, что Украина на 10 медалей улучшит свои показатели с Олимпиады-2016 в Рио-де-Жанейро, где наша команда завоевала 11 медалей (2 золотых, 5 серебряных, 4 бронзовых) и заняла 31-е место в медальном зачете.

Победу в общем зачете аналитики отдают США. По их мнению, американцы в Токио завоюют 114 медалей, 43 из которых – золотые. Второе место достанется Китаю, а за третье место развернется борьба между Японией и спортсменами, выступающими под знаменем Олимпийского комитета России.

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РОК, как Россию будут называть в Токио, выглядит предпочтительнее для экспертов, но пока неизвестно, в каком составе сборная будет представлена на Играх.

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Самый же большой скачок в количестве завоеванных медалей должны сделать Нидерланды. "Оранжевым" прочат на 27 медалей больше, чем у них было в Рио.

Ранее мы писали, что Япония придумала, куда девать больных коронавирусом олимпийцев. Для спортсменов с COVID-19 зарезервируют отдельную гостиницу.

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Источник: Сегодня|Спорт

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