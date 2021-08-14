Невероятный дебют Яремчука в Португалии! Забил гол, отдал передачу и выгнал вратаря

Яремчук забивает первый гол в чемпионате Португалии

Украинский форвард Роман Яремчук открыл счет своим голам в чемпионате Португалии.

Сегодня во втором туре национального первенства Бенфика принимает Ароку. Яремчук появился в стартовом составе "орлов" и в первом тайме стал героем поединка.

На 8-й минуте нашего форварда сбил голкипер Ароки и получил прямую красную карточку. На 38-й минуте Роман отдал голевую передачу.

А на 43-й – забил гол!

После первого тайма Бенфика выигрывает – 2:0. Матч продолжается.

Ранее мы писали, что Яремчук забил дебютный гол за Бенфику в ворота Спартака.

Напомним, что Яремчук стал игроком Бенфики после успешного выступления на Евро-2020, где украинец забил два гола. При этом просто космический процент от сделки должен получить бывший клуб футболиста, киевское Динамо.