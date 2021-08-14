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Неймовірний дебют Яремчука в Португалії! Забив гол, віддав передачу і вигнав воротаря

Любомир Луканюк
14 серпня, 21:07
Нападаючий збірної України Роман Яремчук зіграв перший матчу за Бенфіку в чемпіонаті Португалії і став героєм першого тайму

Яремчук забиває перший гол в чемпіонаті Португалії

Український форвард Роман Яремчук відкрив рахунок своїм голам в чемпіонаті Португалії.

Сьогодні у другому турі національної першості Бенфіка приймає Ароку. Яремчук з'явився в стартовому складі "орлів" і в першому таймі став героєм поєдинку.

На 8-й хвилині нашого форварда збив голкіпер Ароки і отримав пряму червону картку. На 38-й хвилині Роман віддав гольову передачу.

А на 43-й – забив гол!

Після першого тайму Бенфіка виграє – 2:0. Матч триває.

Раніше ми писали, що Яремчук забив дебютний гол за Бенфіку в ворота Спартака.

Нагадаємо, що Яремчук став гравцем Бенфіки після успішного виступу на Євро-2020, де українець забив два голи. При цьому просто космічний відсоток від угоди повинен отримати колишній клуб футболіста, київське Динамо.

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