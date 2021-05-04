Невероятно! Горилла подписала контракт с магазином спортивной одежды

Талисман клуба НБА Финикс Санз вошел в спортивную историю, а на матчи солнечной команды будет приходить в дизайнерской одежде и лимитированных кроссовках

Горилла из Финикса подписала контракт/Фото Suns.com

Маскот Финикс Санз Горилла подписал контракт с расположенным в Финиксе магазином уличной спортивной одежды Guest List. Это – уникальное событие! Горилла стала первым профессиональным спортивным талисманом в истории, заключившим сделку, связанную с рекламой экипировки. Ранее Арсенал избавился от талисмана, который проработал в клубе 27 лет.

Guest List будет предоставлять Горилле редкие кроссовки, дизайнерскую одежду и аксессуары для матчей НБА с участием Финикс Санз.

Волосатая Горилла из Финикса – первый маскот в истории НБА. Зимой 1980 года курьера Генри Ройаса отправили с телеграммой на арену Санз в костюме Гориллы. А охранники попросили Генри остаться и развлечь публику в перерыве матча. И талисман сразу же покорил болельщиков.

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На данный момент Финикс занимает первое место в Западной конференции и уже гарантировал себе участие в плей-офф. Напомним, что с 2013-го по 2018 год цвета Санз защищал украинский центровой Алексей Лэнь, выбранный клубом на драфте под 5-м номером.

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