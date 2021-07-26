Нет Верняева – нет медали! Украинские гимнасты стали предпоследними на Олимпиаде

Сборная Украины по спортивной гимнастике заняла лишь седьмое место в финале командных соревнований на Олимпиаде-2020. В Токио наша команда поехала без своего лидера Олега Верняева

Стараний Радивилова не хватило для медали / Фото: Reuters

Олимпийский чемпион Рио-2016 был отстранен от соревнований из-за допинга и не смог поехать в Токио. В отсутствие Олега нашу команду на Олимпиаде-2020 представляли Игорь Радивилов, Петр Пахнюк, Евгений Юденков и Илья Ковтун. Но побороться за медали в таком составе украинцы не смогли.

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Золотые медали достались команде РОК, серебро у Японии, а бронзу завоевала команда Китая.

В командном соревновании спортсмены соревнуются в упражнениях на коне, кольцах, параллельных брусьях, перекладине, опорном прыжке и в вольных упражнениях.

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Напомним, все результаты украинских спортсменов на Олимпиаде в Токио собраны в нашем специальном разделе, где отдельно отмечаются медалисты.

Также на нашем сайте вы можете узнать полное расписание Олимпиады-2020, где указано киевское время стартов соревнований.

Кроме этого, на нашем сайте есть актуальная таблица медалей Олимпиады-2020, которая обновляется после каждого соревнования.