Нет сексуализации женщин! Гимнастка удивила своей одеждой на чемпионате Европы

Немецкая гимнастка Сара Восс на чемпионате Европы выступала в закрытом комбинезоне, так она протестовала против сексуализации образа женщин в спорте

Сара Восс / Фото: Instagram

Немецкая гимнастка Сара Восс во время чемпионата Европы 2021 года в Базеле выступала в закрытом комбинезоне вместо привычного трико. Таким образом спортсменка хотела привлечь внимание к проблеме сексуализации образа женщин в спорте. По ее словам, такое решение поддержала национальная федерация и товарищи по команде.

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"Чувствовать себя прекрасно и при этом выглядеть элегантно, почему бы и нет? Как вам это нравится?" – написала Восс на своей странице в Instagram.

"Я надеюсь, что гимнастки, которым неудобно выступать в обычных костюмах, последуют моему примеру. На чемпионате Европы я получила много положительных отзывов. Многие поднимали палец вверх. Ни одна гимнастка не дала понять, что считает мой поступок глупостью. Напротив, в социальных сетях я получила много сообщений со словами поддержки", – призналась Сара.

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Обычно у гимнасток такие костюмы: