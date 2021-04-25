Украинец – с "золотом" чемпионата Европы по гимнастике! Видео улетных прыжков Радивилова

Игорь Радивилов / Фото: Reuters
Украинец Игорь Радивилов победил на чемпионате Европы по спортивной гимнастике, который проходит в швейцарском Базеле. 28-летний уроженец Мариуполя стал лучшим в опорном прыжке, по сумме двух попыток на 58 сотых балла превзойдя уроженца России Андрея Медведева, выступающего под флагом Израиля.
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Отметим, что это уже второе подряд "золото" для Радивилова на чемпионате Европы в опорном прыжке. В 2020 году он также победил в этой дисциплине.
Всего же для Радивилова это 11-я медаль чемпионатов Европы – у него 4 золотые, 4 серебряные и 3 бронзовые награды. Летом он будет одним из претендентов на пьедестал Олимпиады в Токио.
Чемпионат Европы по спортивной гимнастике
Мужчины. Опорный прыжок
- 1. Игорь Радивилов (Украина) – 14,716
- 2. Андрей Медведев (Израиль) – 14,658
- 3. Джарни Реджини-Морган (Великобритания) – 14,583
Игорь Радивилов / Фото: НОК Украины
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Ранее мы писали, что вундеркинд из Украины уже с медалью на первом взрослом чемпионате Европы. В Базеле 17-летний Илья Ковтун оказался достойной заменой олимпийского чемпиона Олега Верняева, сенсационно взяв "бронзу" в многоборье.
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