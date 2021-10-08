Был шок, никто не знал, что сказать: почему нет ничего постыдного в поражении Усику

Александр Усик VS Энтони Джошуа / Фото: REUTERS

Первое поражение в карьере Джошуа потерпел от Руиса, уступив нокаутом. Затем в реванше он победил мексиканца по очкам и вернул себе чемпионские титулы. Такой же сценарий команда британца намерена провернуть с украинцем.

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Также Хирн назвал разницу между поражениями Усику и Руису.

"Это определенно отличается от поражения от Энди Руиса. Это было одним из самых больших огорчений в истории супертяжелого веса, тогда как на этот раз план на бой был неправильным, и он был побежден одним из лучших бойцов в мире. Нет ничего постыдного в поражении Усику.

Энди Руис победил Энтони Джошуа / Фото: AFP

Я видел много комментариев о том, что тактика была неправильной – так и было, – но трудно не оценить то, что сделал Усик. Эй-Джей был расстроен, потому что он знал, что может боксировать намного лучше, и провел неправильный бой, но Усик выступил на высшем уровне.

/ Фото: Reuters

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Но, возвращаясь к поражению Руису, все было по-другому, потому что это был такой шок, что никто не знал, что сказать. Здесь вы могли видеть, как Эй-Джей работает сверхурочно над тем, чтобы победить Усика. Как будто еще тогда началась подготовка к реваншу.

Джошуа vs Усик / Фото: Reuters

Я видел, как Боб Арум говорил, что Эй-Джей должен отойти в сторону и позволить Усику сразиться с Фьюри, но я не могу представить, чтобы это произошло. Мы официально объявим о реванше и начнем планирование с K2 Promotions – март или апрель подходят для матча-реванша", – сказал Хирн в интервью sunnewsonline.com.

Ранее мы писали, что Джошуа не позволит Усику избежать реванша. Эдди Хирн исключил возможность того, что Энтони Джошуа позволит Александру Усику сразиться с Тайсоном Фьюри вместо реванша с британцем.