7 жовтня 21:45
Бельгія 2
Франція 3
9 жовтня 19:00
Фінляндія --
Україна --
10 жовтня 21:45
Іспанія --
Франція --
12 жовтня 21:45
Україна --
Боснія і Герцеговина --
15 жовтня 19:30
Шахтар --
Зоря --
16 жовтня 14:00
Маріуполь --
Металіст 1925 --
16 жовтня 17:00
Львів --
Динамо --
16 жовтня 19:30
Дніпро-1 --
Колос --
17 жовтня 14:00
Минай --
Десна --
17 жовтня 17:00
Інгулець --
Рух --
17 жовтня 19:30
Олександрія --
Ворскла --
18 жовтня 19:30
Чорноморець --
Верес --
19 жовтня 19:45
Брюгге --
Манчестер Сіті --
19 жовтня 19:45
Бешикташ --
Спортинг --
19 жовтня 22:00
ПСЖ --
Лейпциг --
19 жовтня 22:00
Порту --
Мілан --
19 жовтня 22:00
Атлетіко --
Ліверпуль --
19 жовтня 22:00
Аякс --
Боруссія Д --
19 жовтня 22:00
Інтер --
Шериф --
19 жовтня 22:00
Шахтар --
Реал --
20 жовтня 19:45
Барселона --
Динамо --
20 жовтня 19:45
Зальцбург --
Вольфсбург --
20 жовтня 22:00
Бенфіка --
Баварія --
20 жовтня 22:00
Янг Бойз --
Вільярреал --
20 жовтня 22:00
Манчестер Юнайтед --
Аталанта --
20 жовтня 22:00
Лілль --
Севілья --
20 жовтня 22:00
Челсі --
Мальме --
20 жовтня 22:00
Зеніт --
Ювентус --
Змінити мову на: RU Перейти до новин
Головна Спорт Новини боксу

Був шок, ніхто не знав, що сказати: чому немає нічого ганебного в поразці Усику

Олександр Трикіша
8 жовтня, 13:00
Промоутер Едді Гірн порівняв поразки свого клієнта Ентоні Джошуа від Енді Руїса і Олександра Усика. Цього разу фіаско британця було не таким сенсаційним

Олександр Усик VS Ентоні Джошуа / Фото: REUTERS

Першу поразку в кар'єрі Джошуа зазнав від Руїса, поступившись нокаутом. Потім в реванші він переміг мексиканця за очками і повернув собі чемпіонські титули. Такий же сценарій команда британця має намір провернути з українцем.

Читайте також: Реванш Усик – Джошуа відкладається: в українця проблема з особою

Реклама

Також Гірн назвав різницю між поразками Усику та Руїсу.

"Це безперечно відрізняється від поразки від Енді Руїса. Це було одним з найбільших прикрощів в історії суперважкої ваги, тоді як на цей раз план на бій був неправильним, і він був переможений одним з кращих бійців в світі. Немає нічого ганебного в поразці Усику.

/ Фото: AFP

Я бачив багато коментарів про те, що тактика була неправильною – так і було, – але важко не оцінити те, що зробив Усик. Ей-Джей був засмучений, тому що він знав, що може боксувати набагато краще, і провів неправильний бій, але Усик виступив на вищому рівні.

/ Фото: Reuters

Реклама

Але, повертаючись до поразки Руїсу, все було по-іншому, тому що це був такий шок, що ніхто не знав, що сказати. Тут ви могли бачити, як Ей-Джей працює понаднормово над тим, щоб перемогти Усика. Начебто ще тоді почалася підготовка до реваншу.

Джошуа vs Усик / Фото: Reuters

Я бачив, як Боб Арум говорив, що Ей-Джей повинен відійти в сторону і дозволити Усику битися з Ф'юрі, але я не можу уявити, щоб це відбулося.

Ми офіційно оголосимо про реванш і почнемо планування з K2 Promotions – березень або квітень підходять для реваншу", – сказав Гірн в інтерв'ю sunnewsonline.com.

Раніше ми писали, що Джошуа не дозволить Усику уникнути реваншу. Едді Гірн виключив можливість того, що Ентоні Джошуа дозволить Олександру Усику битися з Тайсоном Ф'юрі замість реваншу з британцем.

Реклама

Реклама