Був шок, ніхто не знав, що сказати: чому немає нічого ганебного в поразці Усику

Олександр Усик VS Ентоні Джошуа / Фото: REUTERS

Першу поразку в кар'єрі Джошуа зазнав від Руїса, поступившись нокаутом. Потім в реванші він переміг мексиканця за очками і повернув собі чемпіонські титули. Такий же сценарій команда британця має намір провернути з українцем.

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Також Гірн назвав різницю між поразками Усику та Руїсу.

"Це безперечно відрізняється від поразки від Енді Руїса. Це було одним з найбільших прикрощів в історії суперважкої ваги, тоді як на цей раз план на бій був неправильним, і він був переможений одним з кращих бійців в світі. Немає нічого ганебного в поразці Усику.

/ Фото: AFP

Я бачив багато коментарів про те, що тактика була неправильною – так і було, – але важко не оцінити те, що зробив Усик. Ей-Джей був засмучений, тому що він знав, що може боксувати набагато краще, і провів неправильний бій, але Усик виступив на вищому рівні.

/ Фото: Reuters

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Але, повертаючись до поразки Руїсу, все було по-іншому, тому що це був такий шок, що ніхто не знав, що сказати. Тут ви могли бачити, як Ей-Джей працює понаднормово над тим, щоб перемогти Усика. Начебто ще тоді почалася підготовка до реваншу.

Джошуа vs Усик / Фото: Reuters

Я бачив, як Боб Арум говорив, що Ей-Джей повинен відійти в сторону і дозволити Усику битися з Ф'юрі, але я не можу уявити, щоб це відбулося. Ми офіційно оголосимо про реванш і почнемо планування з K2 Promotions – березень або квітень підходять для реваншу", – сказав Гірн в інтерв'ю sunnewsonline.com.

Раніше ми писали, що Джошуа не дозволить Усику уникнути реваншу. Едді Гірн виключив можливість того, що Ентоні Джошуа дозволить Олександру Усику битися з Тайсоном Ф'юрі замість реваншу з британцем.