Нескучный гороскоп на сегодня: Козероги на перепутье, а Львов простимулирует Венера

Гороскоп на сегодня, 25 октября, для всех знаков зодиака / Фото: Коллаж: Сегодня

Несмотря на то, что к середине и концу осени природа замирает и спортивные события не так многочисленны, последняя неделя октября интересна.

ОВЕН. 21 марта – 20 апреля

Окружающим известно, что у вас новаторский склад характера. Сегодня для вас хороший день. Креативные идеи, что зародятся в ваших планах на ближайшее будущее, уже сегодня получат возможности для реализации.

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В душе – мир, покой, согласие и высокий потенциал возможностей примирения с реальностью. Нашли же тренер сборной Украины по футболу и Малиновский пути согласия ради общей реальной цели!

ТЕЛЕЦ. 20 апреля – 20 мая

Известно, что вы практичны и напористы. Вы здравомыслящий человек, хотя и с достаточной долей упрямства.

Эти качества проявятся очень ярко именно сегодня, что позволит решить накопившиеся проблемы в профессиональной деятельности.

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БЛИЗНЕЦЫ. 21 мая – 21 июня

Если вы подозреваете, что кто-то получил доступ к вашим учетным записям в интернете, измените пароли!

Направьте свои эмоции на творческий проект или излейте свои чувства в дневник.

РАК. 22 июня – 22 июля

Вы понимающий проблемы других человек, сострадательный и душевный. Вы склонны откладывать все "на потом".

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Пора изменить это "потом" на настоящее время, так как известно – оно не ждет.

ЛЕВ. 23 июля – 23 августа

Львы отдают предпочтение комфорту, даже тогда, когда он требует высоких финансовых затрат. Сегодня, как и в последующие дни, у вас возникнут дополнительные возможности радоваться жизни.

Влияние Венеры в ближайшие дни усиливается, что явится стимулом для занятий спортом или бегом трусцой от свирепой действительности.

ДЕВА. 24 августа – 22 сентября

Если вы считаете, что до иих пор относились к жизни подчеркнуто рационально, то пора переосмыслить себя в окружающем мире.

Сегодня больше романтики, футбольные трансляции закончились вчера вечером, можно переключать телеканалы без молчаливого сопротивления вашего спутника по жизни. Смелее!

ВЕСЫ. 23 сентября – 23 октября

Весы вменяемы и умны, склонны ожидать многого от жизни. Сегодня время ожидания и колебаний иссякает как песок в верхней колбе песочных часов.

Пора брать управление судьбой в собственные руки. Смелее давите на газ! Звезды на вашей стороне.

СКОРПИОН. 24 октября – 22 ноября

Сегодня звезды рекомендуют воспользоваться ситуацией. Меркурий, Солнце и Уран помогут вам и придадут дополнительную уверенность в профессиональной сфере.

Чемпионат мира по велогонкам на треке, что проходит во Франции – и это тоже вам под силу!

СТРЕЛЕЦ. 23 ноября – 21 декабря

Сегодня у вас состояние вдохновения. В первый рабочий день недели вам не суждено оказаться на распутье. Двигаться ли вперед, или назад, или вовсе остановиться, решать вам.

Босс поймет, и оставит вас в покое и в раздумьях, не выписать ли вам премию?

КОЗЕРОГ. 22 декабря – 19 января

Возможно, сегодня вам предстоит принять важное решение. Но если вы отложите это занятие на некоторое время и решите оставить все как есть, то убедитесь, что притормозить – это тоже правильное и разумное решение.

ВОДОЛЕЙ. 20 января – 18 февраля

Сегодня будьте осторожны! Альянс Луны и Нептуна предупреждает о нежелательности радикальных решений. Есть вероятность, что они могут оказаться ошибочными.

Как минимум, сегодня не следует подчеркивать собственную значимость, вы не на татами!

РЫБЫ. 19 февраля – 20 марта

Сегодня многое покажется вам легким, и это правильное понимание действительности. Это как объективная реальность забить пенальти в пустые ворота на 90-й минуте футбольного матча.

Дерзайте, у вас получится!