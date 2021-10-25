Нескучный гороскоп на сегодня: Козероги на перепутье, а Львов простимулирует Венера

Гороскоп на сегодня, 25 октября, для всех знаков зодиака / Фото: Коллаж: Сегодня
Несмотря на то, что к середине и концу осени природа замирает и спортивные события не так многочисленны, последняя неделя октября интересна.
ОВЕН. 21 марта – 20 апреля
Окружающим известно, что у вас новаторский склад характера. Сегодня для вас хороший день. Креативные идеи, что зародятся в ваших планах на ближайшее будущее, уже сегодня получат возможности для реализации.
В душе – мир, покой, согласие и высокий потенциал возможностей примирения с реальностью. Нашли же тренер сборной Украины по футболу и Малиновский пути согласия ради общей реальной цели!
ТЕЛЕЦ. 20 апреля – 20 мая
Известно, что вы практичны и напористы. Вы здравомыслящий человек, хотя и с достаточной долей упрямства.
Эти качества проявятся очень ярко именно сегодня, что позволит решить накопившиеся проблемы в профессиональной деятельности.
БЛИЗНЕЦЫ. 21 мая – 21 июня
Если вы подозреваете, что кто-то получил доступ к вашим учетным записям в интернете, измените пароли!
Направьте свои эмоции на творческий проект или излейте свои чувства в дневник.
РАК. 22 июня – 22 июля
Вы понимающий проблемы других человек, сострадательный и душевный. Вы склонны откладывать все "на потом".
Пора изменить это "потом" на настоящее время, так как известно – оно не ждет.
ЛЕВ. 23 июля – 23 августа
Львы отдают предпочтение комфорту, даже тогда, когда он требует высоких финансовых затрат. Сегодня, как и в последующие дни, у вас возникнут дополнительные возможности радоваться жизни.
Влияние Венеры в ближайшие дни усиливается, что явится стимулом для занятий спортом или бегом трусцой от свирепой действительности.
ДЕВА. 24 августа – 22 сентября
Если вы считаете, что до иих пор относились к жизни подчеркнуто рационально, то пора переосмыслить себя в окружающем мире.
Сегодня больше романтики, футбольные трансляции закончились вчера вечером, можно переключать телеканалы без молчаливого сопротивления вашего спутника по жизни. Смелее!
ВЕСЫ. 23 сентября – 23 октября
Весы вменяемы и умны, склонны ожидать многого от жизни. Сегодня время ожидания и колебаний иссякает как песок в верхней колбе песочных часов.
Пора брать управление судьбой в собственные руки. Смелее давите на газ! Звезды на вашей стороне.
СКОРПИОН. 24 октября – 22 ноября
Сегодня звезды рекомендуют воспользоваться ситуацией. Меркурий, Солнце и Уран помогут вам и придадут дополнительную уверенность в профессиональной сфере.
Чемпионат мира по велогонкам на треке, что проходит во Франции – и это тоже вам под силу!
СТРЕЛЕЦ. 23 ноября – 21 декабря
Сегодня у вас состояние вдохновения. В первый рабочий день недели вам не суждено оказаться на распутье. Двигаться ли вперед, или назад, или вовсе остановиться, решать вам.
Босс поймет, и оставит вас в покое и в раздумьях, не выписать ли вам премию?
КОЗЕРОГ. 22 декабря – 19 января
Возможно, сегодня вам предстоит принять важное решение. Но если вы отложите это занятие на некоторое время и решите оставить все как есть, то убедитесь, что притормозить – это тоже правильное и разумное решение.
ВОДОЛЕЙ. 20 января – 18 февраля
Сегодня будьте осторожны! Альянс Луны и Нептуна предупреждает о нежелательности радикальных решений. Есть вероятность, что они могут оказаться ошибочными.
Как минимум, сегодня не следует подчеркивать собственную значимость, вы не на татами!
РЫБЫ. 19 февраля – 20 марта
Сегодня многое покажется вам легким, и это правильное понимание действительности. Это как объективная реальность забить пенальти в пустые ворота на 90-й минуте футбольного матча.
Дерзайте, у вас получится!