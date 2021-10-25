24 жовтня 17:15
Барселона 1
Реал 2
24 жовтня 18:30
Манчестер Юнайтед 0
Ліверпуль 5
24 жовтня 14:00
Рух 2
Минай 2
24 жовтня 17:00
Динамо 2
Дніпро-1 0
24 жовтня 19:30
Зоря 1
Колос 0
30 жовтня 00:00
Рух --
Олександрія --
30 жовтня 00:00
Інгулець --
Верес --
30 жовтня 00:00
Дніпро-1 --
Минай --
30 жовтня 00:00
Ворскла --
Чорноморець --
30 жовтня 00:00
Колос --
Львів --
30 жовтня 00:00
Металіст 1925 --
Зоря --
30 жовтня 00:00
Шахтар --
Десна --
30 жовтня 00:00
Маріуполь --
Динамо --
6 листопада 00:00
Динамо --
Ворскла --
6 листопада 00:00
Колос --
Шахтар --
6 листопада 00:00
Зоря --
Верес --
6 листопада 00:00
Львів --
Десна --
6 листопада 00:00
Інгулець --
Дніпро-1 --
6 листопада 00:00
Олександрія --
Металіст 1925 --
6 листопада 00:00
Чорноморець --
Рух --
6 листопада 00:00
Минай --
Маріуполь --
2 листопада 19:45
Вольфсбург --
Зальцбург --
2 листопада 19:45
Мальме --
Челсі --
2 листопада 22:00
Динамо --
Барселона --
2 листопада 22:00
Баварія --
Бенфіка --
2 листопада 22:00
Вільярреал --
Янг Бойз --
2 листопада 22:00
Аталанта --
Манчестер Юнайтед --
2 листопада 22:00
Севілья --
Лілль --
2 листопада 22:00
Ювентус --
Зеніт --
3 листопада 19:45
Мілан --
Порту --
3 листопада 19:45
Реал --
Шахтар --
3 листопада 22:00
Манчестер Сіті --
Брюгге --
3 листопада 22:00
Лейпциг --
ПСЖ --
3 листопада 22:00
Ліверпуль --
Атлетіко --
3 листопада 22:00
Спортинг --
Бешикташ --
3 листопада 22:00
Боруссія Д --
Аякс --
3 листопада 22:00
Шериф --
Інтер --
27 жовтня 17:00
Маріуполь --
Динамо --
27 жовтня 19:30
Чорноморець --
Шахтар --
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Ненудний гороскоп на сьогодні: Козороги на роздоріжжі, а Левів простимулює Венера

Андрій Трофімов
25 жовтня, 07:43
Астрологічний і спортивний прогноз на понеділок, 25 жовтня, для всіх знаків зодіаку

Гороскоп на сьогодні, 25 жовтня, для всіх знаків зодіаку / Фото: Колаж: Сьогодні

Незважаючи на те, що до середини і до кінця осені природа завмирає і спортивні події не такі численні, останній тиждень жовтня цікавий.

ОВЕН. 21 березня – 20 квітня

Оточенню відомо, що у вас новаторський склад характеру. Сьогодні для вас хороший день. Креативні ідеї, які зародяться у ваших планах на найближче майбутнє, вже сьогодні отримають можливості для реалізації.

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В душі – мир, спокій, злагода та високий потенціал можливостей примирення з реальністю. Знайшли ж тренер збірної України з футболу і Малиновський шляхи згоди заради спільної реальної мети!

ТЕЛЕЦЬ. 20 квітня – 20 травня

Відомо, що ви практичні і напористі. Ви розсудлива людина, хоча і з достатньою часткою впертості.

Ці якості проявляться дуже яскраво саме сьогодні, що дозволить вирішити накопичені проблеми у професійній діяльності.

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БЛИЗНЯТА. 21 травня – 21 червня

Якщо ви підозрюєте, що хтось отримав доступ до ваших облікових записів в інтернеті, змініть паролі!

Спрямуйте свої емоції на творчий проєкт або довірте свої почуття щоденнику.

РАК. 22 червня – 22 липня

Ви розумієте проблеми інших людей, співчутливий і душевний. Ви схильні відкладати все "на потім".

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Пора змінити це "потім" на даний час, бо як відомо – воно не чекає.

ЛЕВ. 23 липня – 23 серпня

Леви віддають перевагу комфорту, навіть тоді, коли він вимагає високих фінансових витрат. Сьогодні, як і в наступні дні, у вас виникнуть додаткові можливості радіти життю.

Вплив Венери найближчими днями посилюється, що буде стимулом для занять спортом або бігом підтюпцем від лютої дійсності.

ДІВА. 24 серпня – 22 вересня

Якщо ви вважаєте, що досі ставилися до життя підкреслено раціонально, то час переосмислити себе у навколишньому світі.

Сьогодні більше романтики, футбольні трансляції закінчилися вчора ввечері, можна перемикати телеканали без мовчазного опору вашого супутника по життю. Сміливіше!

ТЕРЕЗИ. 23 вересня – 23 жовтня

Терези адекватні і розумні, схильні очікувати багато чого від життя. Сьогодні час очікування і коливань вичерпується, як пісок у верхній колбі пісочного годинника.

Час брати управління долею у власні руки. Сміливіше тисніть на газ! Зірки на вашому боці.

СКОРПІОН. 24 жовтня – 22 листопада

Сьогодні зірки рекомендують скористатися ситуацією. Меркурій, Сонце і Уран допоможуть вам і додадуть додаткової впевненості у професійній сфері.

Чемпіонат світу з велогонок на треку, що проходить у Франції, – і це теж вам до снаги!

СТРІЛЕЦЬ. 23 листопада – 21 грудня

Сьогодні у вас стан натхнення. У перший робочий день тижня вам не судилося опинитися на роздоріжжі. Рухатися вперед чи назад, або зовсім зупинитися, вирішувати вам.

Бос зрозуміє і дасть вам спокій і в роздумах, чи не виписати вам премію?

КОЗОРІГ. 22 грудня – 19 січня

Можливо, сьогодні вам належить прийняти важливе рішення. Але якщо ви відкладете це заняття на деякий час і вирішите залишити все як є, то переконаєтеся, що пригальмувати – це теж правильне і розумне рішення.

ВОДОЛІЙ. 20 січня – 18 лютого

Сьогодні будьте обережні! Альянс Місяця і Нептуна попереджає про небажаність радикальних рішень. Є ймовірність, що вони можуть виявитися помилковими.

Як мінімум, сьогодні не слід підкреслювати власну значимість, ви не на татамі!

РИБИ. 19 лютого – 20 березня

Сьогодні багато видасться вам легким, і це правильне розуміння дійсності. Це як об'єктивна реальність забити пенальті у порожні ворота на 90-й хвилині футбольного матчу.

Дерзайте, у вас вийде!

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