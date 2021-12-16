16 декабря 19:45 Онлайн
Реал --
Жилстрой-1 --
16 декабря 21:30 Онлайн
Лестер --
Тоттенхэм --
16 декабря 21:45 Онлайн
Челси --
Эвертон --
16 декабря 22:00 Онлайн
Ливерпуль --
Ньюкасл --
17 декабря 19:30 Онлайн
Лацио --
Дженоа --
17 декабря 21:30 Онлайн
Бавария --
Вольфсбург --
18 декабря 16:00 Онлайн
Аталанта --
Рома --
18 декабря 19:30 Онлайн
Лидс --
Арсенал --
18 декабря 22:00 Онлайн
Севилья --
Атлетико --
19 декабря 18:30 Онлайн
Тоттенхэм --
Ливерпуль --
19 декабря 21:45 Онлайн
Милан --
Наполи --
21 декабря 21:45 Онлайн
Дженоа --
Аталанта --
21 декабря 22:30 Онлайн
Севилья --
Барселона --
Изменить язык на: UA Перейти к новостям
Главная Новости спорта Новости футбола

Хуже не придумаешь. Известны соперники Украины в Лиге наций

Сергей Шаховец
16 декабря, 19:39
Сборная Украины узнала своих соперников в дивизионе B розыгрыша Лиги наций 2022/23

Украина выступит в дивизионе B Лиги наций

Сегодня в швейцарском Ньоне состоялась жеребьевка Лиги наций. Мы вели онлайн жеребьевки Лиги наций в нашей мультимедийной студии.

Состав группы В 1 сборной Украины

Реклама
  • Шотландия
  • Ирландия
  • Армения

Победитель дивизиона В поднимется в дивизион А, а худшая команда квартета опустится в дивизион С.

Матчи группового турнира пройдут с июня по сентябрь 2022 года, а финальная часть дивизиона А – летом 2023-го.

Реклама

По итогам предыдущего розыгрыша Лиги наций Украина со скандалом вылетела в Дивизион B. Напомним, решающий матч против Швейцарии был отменен из-за коронавируса, а затем нашей команде присудили техническое поражение.