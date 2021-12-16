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Гірше не вигадаєш. Відомі суперники України у Лізі націй

Сергій Шаховець
16 грудня, 19:39
Збірна України дізналася своїх суперників у дивізіоні B розіграшу Ліги націй 2022/23

Україна виступить у дивізіоні B Ліги націй

Сьогодні у швейцарському Ньоні відбулося жеребкування Ліги націй. Ми вели онлайн жеребкування Ліги націй у нашій мультимедійній студії.

Склад групи В 1 збірної України

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  • Шотландія
  • Ірландія
  • Вірменія

Переможець дивізіону підніметься в дивізіон А, а найгірша команда квартету опуститься в дивізіон С.

Матчі групового турніру відбудуться з червня по вересень 2022 року, а фінальна частина дивізіону А – влітку 2023-го.

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За підсумками попереднього розіграшу Ліги націй Україна зі скандалом вилетіла у Дивізіон B. Нагадаємо, вирішальний матч проти Швейцарії було скасовано через коронавірус, а потім нашій команді присудили технічну поразку.