Неприкасаемых нет. Велепец ищет варианты для усиления биатлонной сборной

Урош Велепец недоволен результатами Ирины Петренко / Фото: Коллаж: Сегодня

Украинские биатлонистки попали в ТОП-10 женской эстафетной гонки на Кубке мира в немецком Рупольдинге. Наши спортсменки хорошо справились со стрельбой, но в скорости уступали соперницам. Особенно разочаровала своим выступлением Ирина Петренко.

В чем причина неудачной гонки Петренко, а также каким будет состав команды на Олимпиаде-2022, разбирался Урош Велепец.

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"Стрельба здесь хорошая у всех, мало штрафных кругов – всего лишь одна-две команды заходили на них, остальные с пяти закрывали, с шести – уже много. Стрельба могла помочь, когда быстро закрываешь с пяти. Здесь нужно бежать, но этот непонятный первый этап… нужно посмотреть, поговорить с Ириной Петренко.

Ирина Петренко / Фото: IBU

На данный момент мы еще выбираем того, кто будет ехать на Олимпиаду, ищем варианты. Сегодня не бежала Билосюк, которая, как мы знаем, последний этап может очень хорошо пробежать, поэтому будем пробовать на следующей эстафете в Антхольце поставить немного другой состав. После этого на Олимпиаде будет все понятно. Еще должны полностью вернутся Петренко и Меркушина, которые только тренируются две-три недели", – цитирует Велепца biathlon.com.ua.

Анастасия Меркушина / Фото: Getty Images

Ранее главный тренер женской сборной Украины по биатлону назвал трех спортсменок, которые поедут в Пекин. Это Дарья Блашко, Юлия Джима и Елена Билосюк.

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Как видим, за 20 дней до старта Олимпийских игр состав женской команды окончательно еще не определен.

Напомним, что сегодня в Рупольдинге состоится мужская эстафетная гонка. Начало гонки в 15:30 по киевскому времени.