Непобедимый Хейни сокрушил бывшего соперника Ломаченко, но бросил вызов Лопесу

Американский боксер легкого веса уверенно защитил титул чемпиона мира по версии WBC и теперь хочет провести объединительный бой с обидчиком украинца

Девин Хейни vs Хорхе Линарес / Фото: Twitter

В воскресенье утром по киевскому времени в Лас-Вегасе прошло крупное боксерское шоу. В главном бою за титул WBC в весовой категории до 61,2 кг сошлись американец Девин Хейни и Хорхе Линарес из Венесуэлы. В яркой рубке действующий чемпион мира защитил свой пояс, победив по итогам 12 раундов по очкам на записках всех трех судей – 115:113 и дважды 116:112.

Тем временем, Ломаченко показал, как будет бить японца, и засветился в халате.

22-летний американец превосходил 35-летнего оппонента практически во всех показателях и просто его перебоксировал.

При этом Линарес показал, что есть еще порох в пороховницах. Вот так в конце 10-го раунда он потряс Хейни. Напомним, в 2018 году Хорхе проиграл Ломаченко нокаутом в 10-м раунде, хотя на момент остановки судьи считали поединок абсолютно равным (85:85, 84:86, 86:84).

После закономерной победы Хейни захотел объединить титулы по разным версиям и предложил сразиться Теофимо Лопесу. Правда, тот еще должен защитить свои пояса в бою с австралийцем Джорджем Камбососом 19 июня.

Вызывает уважение, как Девин и Хорхе общались после "файта" в раздевалке, отдав друг другу должное.

Сейчас в профессиональной карьере Хейни 26 побед (15 – досрочных), у ветерана Линареса – 47 "викторий" и 6 поражений.

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