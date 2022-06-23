Изменить язык на: UA Перейти к новостям
Главная Новости спорта Новости футбола

Неожиданное место Украины. ФИФА опубликовала новый рейтинг сборных

Сергей Шаховец
23 июня, 17:51
Международная федерация футбола опубликовала обновленный рейтинг национальных сборных. После июньских матчей "сине-желтые" сохранили свою позицию

Петраков вновь побеждает со сборной Украины / Фото: Reuters

В июне национальные команды провели оставшиеся матчи отбора на ЧМ-2022 и Лиги наций. По итогам поединков ФИФА обновила рейтинг сборных.

Подопечные Петракова сохранили за собой 27-ю строчку рейтинга, набрав 1542,79 балла. "Сине-желтые" сыграли в июне пять матчей, из которых три выиграли, один свели вничью и один проиграли (Шотландия – 3:1, Уэльс – 0:1, Ирландия – 1:0, 1:1, Армения – 3:0).

Реклама

Среди европейских сборных Украина находится на 16-й позиции.

Соперники сборной Украины в Лиге наций занимают в рейтинге следующие места: Шотландия – 45-е, Ирландия – 47-е, Армения – 92-е.

Реклама

Возглавляет реестр сильнейших команд Бразилия, на втором месте Бельгия, а замыкает тройку Аргентина, оттеснившая Францию на 4-ю строчку.

Рейтинг сборных мира по версии ФИФА

  • 1. Бразилия – 1837,56
  • 2. Бельгия – 1821,92
  • 3. Аргентина – 1770,65
  • 4. Франция – 1764,85
  • 5. Англия – 1737,46
  • 6. Испания – 1716,93
  • 7. Италия – 1713,86
  • 8. Нидерланды – 1679,41
  • 9. Португалия – 1678,65
  • 10. Дания – 1665,47

...

  • 27. Украина – 1542,79

Реклама

Ранее мы сообщали, что капитан сборной Украины приобрел одежду с изображением русского корабля. Андрей Ярмоленко решил носить патриотические носки, которые указывают известное направление для всех россиян.