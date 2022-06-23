Несподіване місце України. ФІФА опублікувала новий рейтинг збірних

Петраков знову перемагає зі збірною України / Фото: Reuters
У червні національні команди провели матчі відбору на ЧС-2022 і Ліги націй. За підсумками поєдинків ФІФА оновила рейтинг збірних.
Підопічні Петракова зберегли за собою 27-й рядок рейтингу, набравши 1542,79 бала. "Синьо-жовті" зіграли у червні п'ять матчів, з яких три виграли, один звели внічию і один програли (Шотландія – 3:1, Уельс – 0:1, Ірландія – 1:0, 1:1, Вірменія – 3:0).
Серед європейських збірних Україна перебуває на 16-й позиції.
Суперники збірної України в Лізі націй посідають у рейтингу такі місця: Шотландія – 45-те, Ірландія – 47-ме, Вірменія – 92-ге.
Очолює реєстр найсильніших команд Бразилія, на другому місці Бельгія, а замикає трійку Аргентина, яка відтіснила Францію на 4-й рядок.
Рейтинг збірних світу за версією ФІФА
- 1. Бразилія – 1837,56
- 2. Бельгія – 1821,92
- 3. Аргентина – 1770,65
- 4. Франція – 1764,85
- 5. Англія – 1737,46
- 6. Іспанія – 1716,93
- 7. Італія – 1713,86
- 8. Нідерланди – 1679,41
- 9. Португалія – 1678,65
- 10. Данія – 1665,47
...
- 27. Україна – 1542,79
Раніше ми повідомляли, що капітан збірної України придбав одяг із зображенням російського корабля. Андрій Ярмоленко вирішив носити патріотичні шкарпетки, які вказують на відомий напрямок для всіх росіян.