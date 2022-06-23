Несподіване місце України. ФІФА опублікувала новий рейтинг збірних

Петраков знову перемагає зі збірною України / Фото: Reuters

У червні національні команди провели матчі відбору на ЧС-2022 і Ліги націй. За підсумками поєдинків ФІФА оновила рейтинг збірних.

Підопічні Петракова зберегли за собою 27-й рядок рейтингу, набравши 1542,79 бала. "Синьо-жовті" зіграли у червні п'ять матчів, з яких три виграли, один звели внічию і один програли (Шотландія – 3:1, Уельс – 0:1, Ірландія – 1:0, 1:1, Вірменія – 3:0).

Реклама

Серед європейських збірних Україна перебуває на 16-й позиції.

Суперники збірної України в Лізі націй посідають у рейтингу такі місця: Шотландія – 45-те, Ірландія – 47-ме, Вірменія – 92-ге.

Реклама

Очолює реєстр найсильніших команд Бразилія, на другому місці Бельгія, а замикає трійку Аргентина, яка відтіснила Францію на 4-й рядок.

Рейтинг збірних світу за версією ФІФА

1. Бразилія – 1837,56

2. Бельгія – 1821,92

3. Аргентина – 1770,65

4. Франція – 1764,85

5. Англія – 1737,46

6. Іспанія – 1716,93

7. Італія – 1713,86

8. Нідерланди – 1679,41

9. Португалія – 1678,65

10. Данія – 1665,47

...

27. Україна – 1542,79

Реклама

Раніше ми повідомляли, що капітан збірної України придбав одяг із зображенням російського корабля. Андрій Ярмоленко вирішив носити патріотичні шкарпетки, які вказують на відомий напрямок для всіх росіян.