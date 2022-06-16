Капитан сборной Украины приобрел одежду с изображением русского корабля (видео)

Андрей Ярмоленко решил носить патриотические носки, которые указывают нелицеприятный путь для всех россиян

Андрей Ярмоленко приобрел патриотические носки

Вчера сборная Украины завершила июньский отрезок матчей в Лиге наций. Команда Александра Петракова поделила очки с Ирландией, однако все равно ушла на перерыв в статусе лидера группы.

После игры ребята со спокойной душой готовились к отпуску и отходили от поединка. Обстановка в раздевалке попала в кадр YouTube-канала ВЗБІРНА.

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Особенно повеселил момент, когда капитан сборной Андрей Ярмоленко одевал носки. На них был изображен "русский военный корабль" и адрес, куда он должен пойти.

Оператор оценил одежду Андрея, а тот не упустил момент еще раз обратиться на камеру ко всем любителям "русского мира" и самим россиянам: "Да, идите нах*й все".

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После трех туров в первой группе Дивизиона В Украина набрала семь баллов и возглавила таблицу. На одно очко отстает Шотландия, тогда как ирландцы и армяне уже почти потеряли шансы на повышение. Победитель квартета поднимется в Лигу А.