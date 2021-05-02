Неожиданно: финалы чемпионата Европы в Киеве отменили

В решающем матче Евро-2021 по бадминтону в Украине не смог сыграть датчанин Виктор Аксельсен, который подхватил коронавирус и мог заразить немецкий дуэт

Неприятным оказалось завершение турнира в столичном Дворце спорта сразу для нескольких спортсменов. Причем, не из-за поражений на площадке, а из-за коронавируса. Напомним, чемпионат Европы по бадминтону проходит в Киеве в пузыре.

Сегодня широкой публике стало известно, что датчанин Виктор Аксельсен заразился коронавирусом, из-за чего ему запрещено выходить на финальный поединок с соотечественником Андерсом Антонсеном. Об этом он сам рассказал на своей страничке в соцсетях.

Никаких симптомов заболевания у спортсмена не было, так что два положительных теста подряд его удивили.

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При этом не состоится и решающий матч среди пар у мужчин, поскольку немцы Марк Ламсфусс и Марвин Зайдель, которые пробились в финал, контактировали с датчанами и могли заразиться.

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Вспомним, как анонсировали турнир в киевском Дворце спорта:

Где пройдет Чемпионат Европы по бадминтону в Киеве