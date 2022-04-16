"Ненавижу за все, что сделали с Украиной": Зинченко выплеснул гнев на россиян

Александр Зинченко активно выступает против войны России и Украины / Фото: Getty Images

Украинские спортсмены массово поддерживают свою страну в борьбе против военной агрессии России. Особенно заметен Александр Зинченко.

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Игрок Манчестер Сити с первых дней войны стал критиковать россиян за молчание и даже пожелал Путину смерти. На днях хавбек сборной Украины дал интервью The Guardian, рассказав о ненависти к представителям РФ.

"Это ужас. То, что они делали, – шок для всего мира, страшные вещи. Они убивали наших гражданских, наших детей. Они насиловали наших женщин и девушек, убивали собак и даже ели их. Я даже не знаю, как описать то, что я чувствую к ним. Я так ненавижу их за все, что они сделали с украинскими людьми и Украиной. И я ненавижу людей в России, которые пытаются убедить других, что это все – пропаганда. Это стыд. Как они могут такое говорить? Люди присылали мне настоящие фото и факты. Тела убитых лежали на земле две недели. Они должны ответить за это".

Александр Зинченко мчится к своему очередному трофею / Фото: Getty Images

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Также Зинченко прокомментировал ситуацию в украинском футболе. Игрок уверен, что сейчас гражданам не до игры и все сконцентрированы на победе.

"Главный вопрос сейчас – спасти нашу страну. Я умаю, что сейчас никто не думает про украинский футбол, а лишь про свои семьи и про то, как улучшить ситуацию. Я уверен, что мы победим в этой войне, после этого мы собираемся сотворить нечто особенное. Я в этом уверен".

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У Александра был круг друзей в России, но теперь он практически исчез. Футболист не понимает, почему россияне молчат и не высказываются против войны своей страны в Украине.

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