Дергали за волосы и плевались: Зинченко принял участие в массовой драке после матча ЛЧ (видео)

У футболистов Атлетико сдали нервы в конце поединка против Манчестер Сити, из-за чего начался настоящий махач на поле и в подтрибунке

Серьезные разборки Атлетико и Манчестер Сити после матча / Фото: Getty Images

Вчера определились все полуфиналисты Лиги чемпионов 2021-2022. В шаге от финала оказались лишь команды из Англии и Испании, а именно Реал, Вильярреал, Ливерпуль и Манчестер Сити.

Команда Александра Зинченко в напряженной дуэли прошла Атлетико благодаря минимальной победе в первом поединке. Вчера же в Мадриде англичане удержали нулевую ничью, а под конец матча у "матрасников" начали сдавать нервы.

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На 90 минуте Фелипе откровенно грубо сфолил против Фодена, врезав англичанину сзади по ахиллам. Этим он не только заработал себе красную карточку, но и спровоцировал массовую драку на поле.

Как оказалось, разборки игроков продолжились в подтрибунном помещении. Что-то между собой не поделили Стеван Савич и Джек Грилиш и черногорец начал хватать оппонента за волосы. Это переросло в массовую потасовку по пути к раздевалке, в которой поучаствовал и Александр Зинченко.

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Правда, украинец был явно на вторых ролях. Особенно рьяно вел себя хорват Шиме Врсалько, который провел вчерашний матч в запасе. Защитник Атлетико сначала что-то бросал в толпу игроков Манчестер Сити, а затем начал плеваться в них.

Отметим, что в полуфинале Лиги чемпионов Манчестер Сити сразится с мадридским Реалом. Победитель этой дуэли встретится в решающем поединке с Ливерпулем или Вильярреалом. Финал Лиги чемпионов состоится 28 мая на "Стад-де-Франс" в пригороде Парижа (Сен-Дени).