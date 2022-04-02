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Ненавижу войну. Терлюга рассказала, почему покинула Одессу

Сергей Шаховец
2 апреля, 19:57
Серебряная призерка Токио-2020 по каратэ Анжелика Терлюга приняла решение покинуть Украину вместе с семьей

Анжелика Терлюга была вынуждена выехать из Украины / Фото: Коллаж: Сегодня

Вечером, 1 апреля российско-фашистские войска совершили ракетный обстрел по Одесской области.

После этой атаки рашистов украинская каратистка Анжелика Терлюга была вынуждена выехать из Украины.

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"Наконец-то встретилась с моей мамой и сестрой. Последний раз я их видела полтора месяца назад. Они вернулись на несколько дней домой и сейчас мы все вместе покидаем Украину.

Этой ночью российская армия атаковала мой город пятью ракетами. Но наше небо было защищено украинской армией. В другой город было направлено 7 ракет. Ненавижу всех тех, кто поддерживает войну", – написала Терлюга в Instagram.

Напомним, что обладательница серебра Олимпийских игр Токио-2020 Анжелика Терлюга занималась волонтерством в родной Одессе.

"Вместе с мужем мы стараемся быть полезными для армии, экономики Украины, помогаем моей бабушке и делаем пожертвования. Однажды мы станем свободными. Мы будем летать, как птицы. Мы построим нашу страну. Мы начнем новую жизнь в новой Украине. Этот день придет скоро... Я верю".

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Анжелика Терлюга призвала россиян прекратить войну / Фото: Instagram, Коллаж: Сегодня