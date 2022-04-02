5 квітня 22:00
Манчестер Сіті --
Атлетіко --
5 квітня 22:00
Бенфіка --
Ліверпуль --
6 квітня 22:00
Челсі --
Реал --
6 квітня 22:00
Вільярреал --
Баварія --
12 квітня 22:00
Баварія --
Вільярреал --
12 квітня 22:00
Реал --
Челсі --
13 квітня 22:00
Ліверпуль --
Бенфіка --
13 квітня 22:00
Атлетіко --
Манчестер Сіті --
Змінити мову на: RU Перейти до новин
Головна Спорт Інші новину спорту

Ненавиджу війну. Терлюга розповіла, чому покинула Одесу

Сергій Шаховець
2 квітня, 19:57
Срібна призерка Токіо-2020 з карате Анжеліка Терлюга вирішила залишити Україну разом із сім'єю

Анжеліка Терлюга змушена була виїхати з України / Фото: Колаж: Сьогодні

Увечері, 1 квітня російсько-фашистські війська здійснили ракетний обстріл Одеської області.

Після цієї атаки рашистів українська каратистка Анжеліка Терлюга була змушена виїхати з України.

Реклама

"Нарешті зустрілася з моєю мамою та сестрою. Востаннє я їх бачила півтора місяці тому. Вони повернулися на кілька днів додому і зараз ми всі разом залишаємо Україну.

Цієї ночі російська армія атакувала моє місто п'ятьма ракетами. Але наше небо було захищене українською армією. В інше місто було направлено 7 ракет. Ненавиджу всіх, хто підтримує війну", – написала Терлюга в Instagram.

Нагадаємо, що володарка срібла Олімпійських ігор Токіо-2020 Анжеліка Терлюга займалася волонтерством у рідній Одесі.

"Разом із чоловіком ми намагаємося бути корисними для армії, економіки України, допомагаємо моїй бабусі та робимо пожертвування. Одного разу ми станемо вільними. Ми літатимемо, як птахи. Ми побудуємо нашу країну. Ми почнемо нове життя в новій Україні. Цей день прийде скоро ... Я вірю".

Реклама

Анжеліка Терлюга закликала росіян припинити війну / Фото: Instagram, Колаж: Сьогодні