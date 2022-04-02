Ненавиджу війну. Терлюга розповіла, чому покинула Одесу

Анжеліка Терлюга змушена була виїхати з України / Фото: Колаж: Сьогодні
Увечері, 1 квітня російсько-фашистські війська здійснили ракетний обстріл Одеської області.
Після цієї атаки рашистів українська каратистка Анжеліка Терлюга була змушена виїхати з України.
"Нарешті зустрілася з моєю мамою та сестрою. Востаннє я їх бачила півтора місяці тому. Вони повернулися на кілька днів додому і зараз ми всі разом залишаємо Україну.
Цієї ночі російська армія атакувала моє місто п'ятьма ракетами. Але наше небо було захищене українською армією. В інше місто було направлено 7 ракет. Ненавиджу всіх, хто підтримує війну", – написала Терлюга в Instagram.
Нагадаємо, що володарка срібла Олімпійських ігор Токіо-2020 Анжеліка Терлюга займалася волонтерством у рідній Одесі.
"Разом із чоловіком ми намагаємося бути корисними для армії, економіки України, допомагаємо моїй бабусі та робимо пожертвування. Одного разу ми станемо вільними. Ми літатимемо, як птахи. Ми побудуємо нашу країну. Ми почнемо нове життя в новій Україні. Цей день прийде скоро ... Я вірю".