Ненавиджу війну. Терлюга розповіла, чому покинула Одесу

Увечері, 1 квітня російсько-фашистські війська здійснили ракетний обстріл Одеської області.

Після цієї атаки рашистів українська каратистка Анжеліка Терлюга була змушена виїхати з України.

"Нарешті зустрілася з моєю мамою та сестрою. Востаннє я їх бачила півтора місяці тому. Вони повернулися на кілька днів додому і зараз ми всі разом залишаємо Україну.

Цієї ночі російська армія атакувала моє місто п'ятьма ракетами. Але наше небо було захищене українською армією. В інше місто було направлено 7 ракет. Ненавиджу всіх, хто підтримує війну", – написала Терлюга в Instagram.