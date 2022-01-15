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Немецкий спасатель: Шеву в Дженоа заменит уникальный бомбардир

Сергей Шаховец
15 января, 15:25
Боссы "грифонов" уже определились с тем, кто будет вытягивать Дженоа с дна турнирной таблицы Серии А

Шеву в Дженоа заменит прославленный немецкий бомбардир / Фото: Коллаж: Сегодня

После увольнения Андрея Шевченко Дженоа временно возглавит наставник юношеской команды "грифонов" Абдулай Конко, сообщает инсайдер Gianluca Di Marzio.

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Конко сейчас возглавляет команду Дженоа U-17. Ранее он выступал за "грифонов" в качестве игрока в 2007 – 2008 и 2011 годах.

37-летний французский специалист будет руководить действиями команды в ближайшем матче Серии А против Фиорентины, который состоится 17 января.

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А затем команду возглавит немец итальянского происхождения Бруно Лаббадия. 55-летний специалист уже не раз спасал команды от понижения в классе. В тренерском активе Лаббадиа работа с клубами Бундеслиги. Немец возглавлял Гамбург, Штутгарт, Герту, Вольфсбург.

В стиле работы немецкого специалиста отмечается такая особенность, что после сильного начала клуб под его руководством постепенно скатывается вниз.

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Отметим, что Лабаддиа-футболист обладатель уникального достижения. Он единственный игрок, забивший более 100 голов как в первой, так и во второй немецкой Бундеслиге.