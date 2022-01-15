Німецький рятувальник: Шеву у Дженоа замінить унікальний бомбардир

Шеву в Дженоа замінить уславлений німецький бомбардир / Фото: Колаж: Сьогодні

Після звільнення Андрія Шевченка Дженоа тимчасово очолить наставник юнацької команди "грифонів" Абдулай Конко, повідомляє інсайдер Gianluca Di Marzio.

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Конко зараз очолює команду Дженоа U-17. Раніше він виступав за "грифонів" як гравець у 2007 – 2008 та 2011 роках.

37-річний французький фахівець керуватиме діями команди у найближчому матчі Серії А проти Фіорентини, який відбудеться 17 січня.

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А потім команду очолить німець італійського походження Бруно Лаббадія. 55-річний фахівець уже неодноразово рятував команди від пониження у класі. У тренерському активі Лаббадіа робота із клубами Бундесліги. Німець очолював Гамбург, Штутгарт, Герту, Вольфсбург.

У стилі роботи німецького фахівця відзначається така особливість, що після сильного початку клуб під його керівництвом поступово скочується вниз.

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Зазначимо, що Лабаддіа-футболіст володар унікального досягнення. Він єдиний гравець, який забив понад 100 голів як у першій, так і у другій німецькій Бундеслізі.