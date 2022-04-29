Немецкий день в Лиге Европы: Ярмоленко в шаге от невыхода в финал

Айнтрахт и Лейпциг в шаге от финала Лиги Европы / Фото: Getty Images

В четверг прошли первые полуфинальные поединки Лиги Европы. Примечательно, что в них немецкие команды противостояли соперникам с Туманного Альбиона.

Центральным матчем считалась дуэль между Вест Хэмом и Айнтрахтом, ведь шансы команд расценивались как равные. Коуч лондонцев выставил основной состав, а потому Андрей Ярмоленко остался на скамейке запасных.

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Айнтрахт уже сумел удивить в четвертьфинале, оставив за бортом турнира Барселону. Теперь же немцы отправили в нокдаун Вест Хэм. Уже на 1 минуте Кнауфф откликнулся на подачу с фланга и головой точно пробил мимо вратаря.

Лондонцы постарались забрать инициативу, однако "орлы" не давали близко подойти к своим воротам. И все же на 21 минуте Вест Хэм сравнял счет, когда Антонио добил мяч в сетку после скидки от Зума.

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Айнтрахт бы устроила и ничья, но подопечные Гласнера все же смогли увезти из Лондона победу. В начале второго тайма Соу нашел возможность пробить по воротам Ареоля, француз парировал мяч прям на Камада, который добил его в пустые ворота.

Ярмоленко на поле так и не появился, а все попытки подопечных Мойеса восстановить статус-кво оказались неудачными. Через неделю Вест Хэму придется играть в Германии лишь на победу.

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ВЕСТ ХЭМ – АЙНТРАХТ 1:2

Голы: Антонио, 21 – Кнауфф, 1, Камада, 54

Вполне возможно, что в Лиге Европы нас будет ждать немецкий финал. Лейпциг принимал дома Рейнджерс и добыл победу на классе. Команда Тедеско не форсировала игру и лишь после перерыва стала создавать угрозу у ворот шотландцев.

Тем не менее, разницы в классе Лейпцигу хватило, чтобы добыть минимальную победу. На 85 минуте Анхелиньо решился на дальний удар с линии штрафной и мяч после отскока таки залетел в ворота Макгрегора. Ответная игра в Глазго пройдет 5 мая.

ЛЕЙПЦИГ – РЕЙНДЖЕРС 1:0

Гол: Анхелиньо, 85

Также прошли матчи 1/2 финала Лиги Конференций. В них пока неясно, кого стоит ожидать в финале. Рома сумела сыграть вничью на поле Лестера, а Фейеноорд сотворил сенсацию, перестреляв дома Марсель.

ЛЕСТЕР – РОМА 1:1

Голы: Манчини, 67 (аг) – Пеллегрини, 15

ФЕЙЕНООРД – МАРСЕЛЬ 3:2

Голы: Дессерс, 18, Синистерра, 20, Дессерс, 46 – Дьенг, 28, Жерсон, 40