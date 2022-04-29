Німецький день у Лізі Європи: Ярмоленко за крок від невиходу у фінал

Айнтрахт і Лейпциг за крок від фіналу Ліги Європи / Фото: Getty Images

У четвер відбулися перші півфінальні поєдинки Ліги Європи. Примітно, що у них німецькі команди протистояли суперникам із Туманного Альбіону.

Центральним матчем вважалася дуель між Вест Хемом та Айнтрахтом, адже шанси команд розцінювалися як рівні. Коуч лондонців виставив основний склад, а тому Андрій Ярмоленко залишився на лаві запасних.

Реклама

Читайте також: Манчестер Юнайтед не зміг обіграти Челсі у "матчі життя"

Айнтрахт вже зумів здивувати у чвертьфіналі, залишивши за бортом турніру Барселону. Тепер німці відправили в нокдаун Вест Хем. Вже на 1 хвилині Кнауфф відгукнувся на подачу з флангу і головою точно пробив повз воротаря.

Лондонці намагалися забрати ініціативу, проте "орли" не давали близько підійти до своїх воріт. І все ж таки на 21 хвилині Вест Хем зрівняв рахунок, коли Антоніо добив м'яч у сітку після знижки від Зума.

Реклама

Читайте також: Динамо Київ провело яскравий благодійний матч у Загребі

Айнтрахт влаштувала б і нічия, але підопічні Гласнера все ж таки змогли вивезти з Лондона перемогу. На початку другого тайму Соу знайшов можливість пробити по воротах Ареоля, француз парирував м'яч на Камада, який добив його в порожні ворота.

Ярмоленко на полі так і не з'явився, а всі спроби підопічних Мойєса відновити статус-кво виявилися невдалими. За тиждень Вест Хему доведеться грати у Німеччині лише на перемогу.

Реклама

ВЕСТ ХЕМ – АЙНТРАХТ 1:2

Голи: Антоніо, 21 – Кнауфф, 1, Камада, 54

Цілком можливо, що в Лізі Європи на нас чекатиме німецький фінал. Лейпциг приймав удома Рейнджерс і здобув перемогу на класі. Команда Тедеско не форсувала гру і лише після перерви почала створювати загрозу біля воріт шотландців.

Проте різниці в класі Лейпцигу вистачило, щоб здобути мінімальну перемогу. На 85 хвилині Анхеліньо зважився на далекий удар з лінії штрафного майданчика і м'яч після відскоку таки залетів у ворота Макгрегора. Гра у відповідь в Глазго пройде 5 травня.

ЛЕЙПЦИГ – РЕЙНДЖЕРС 1:0

Гол: Анхеліньо, 85

Також відбулися матчі 1/2 фіналу Ліги Конференцій. У них поки що неясно, кого варто очікувати у фіналі. Рома зуміла зіграти внічию на полі Лестера, а Феєнорд створив сенсацію, перестрілявши вдома Марсель.

ЛЕСТЕР – РОМА 1:1

Голи: Манчіні, 67 (аг) – Пеллегріні, 15

ФЕЄНООРД – МАРСЕЛЬ 3:2

Голи: Дессерс, 18, Сіністерра, 20, Дессерс, 46 – Дьєнг, 28, Жерсон, 40