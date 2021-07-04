Немецкий арбитр лишил двух украинцев дебюта на Евро-2020

Финальный свисток Феликса Брыха, прозвучавший сразу же по истечении 90 минут матча, не дал дебютировать на чемпионате Европы Александру Тымчику и Георгию Судакову

Коллаж - Сегодня. Фото - Reuters

Главный арбитр матча 1/4 финала Евро-2020 Украина – Англия 0:4 Феликс Брих не стал добавлять время ко второму тайму. Немецкий рефери дал финальный свисток сразу после истечения 90 минут.

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Из-за этого украинцы не смогли сделать тройную замену. Андрей Шевченко не успел выпустить на поле Александра Тымчика, Артема Довбика и Георгия Судакова, которые стояли у бровки в ожидании выхода на газон. Для Тымчика и Судакова это мог быть дебют на Евро.

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Напомним, Украина впервые так крупно проиграла на чемпионатах Европы, где за все время независимости провела 11 матчей.

В полуфиналах Евро-2020 на лондонском стадионе "Уэмбли" сыграют Италия – Испания (6 июля) и Англия – Дания (7 июля). Финал пройдет на той же арене 11 июля.

Обзор матча Украина – Англия (0:4)