Нельзя врать во время войны. Цымбал назвал роковую ошибку Брынзака

Судьба украинских биатлонистов не сильно волновала президента ФБУ / Фото: Коллаж: Сегодня
Перемены в руководстве федерации Украины по биатлону назревали уже давно. Но военная агрессия России против Украины показала все проблемы отечественного биатлона.
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На практике оказалось, что глава ФБУ Владимир Брынзак больше переживает за судьбу натурализованных спортсменов, чем за украинцев. С этим не намерены дальше мириться украинские биатлонисты, которые выступили против действующего президента федерации биатлона Украины.
"Война расставила все точки над І – стало понятно, за кого действительно переживают, а кто просто так числится в команде, "нас же так легко можно заменить". Да неправильно.
Я спрашивал у ребят из команды, и они тоже подтвердили, что Брынзак никому не позвонил по телефону и не спросил, как они. Я не знаю, возможно ли было общее сообщение в беседе, но я не помню такого. Поэтому определенное оскорбление все-таки присутствует.
Я больше не за себя переживаю, а за сына. Фото с ним облетело весь Интернет – мне писали люди из Германии, из Франции, которых я даже не знаю, они предлагали помощь, а президент федерации, который должен переживать за своих спортсменов, знал, что я в Чернигове, даже после этого фото не написал, не спросил, как мы. Вот за это обидно.
Раньше были не полностью правдивые интервью, к этому мы уже понемногу начали привыкать. Но сейчас в стране война, люди борются за свою жизнь, чтобы жить, чтобы родные остались живы, а здесь человек начинает врать.
Это совсем неправильно, мы же не марионетки, мы не будем молчать! Сколько можно лгать нам, людям и даже себе? Хватит, по-моему", – сказал Цымбал в интервью Kamp-Sport.
Ранее мы сообщали, что скандал в отечественном биатлоне вынудил Владимира Брынзака снять свою кандидатуру на выборах президента ФБУ. Спортивный функционер руководил украинским биатлоном на протяжении 24 лет.