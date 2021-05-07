Не злите эту женщину! Мать двоих детей безжалостно забила соперницу кулаками

Двукратная олимпийская чемпионка Кайла Харрисон на турнире Professional Fighters League в Атлантик-Сити разобралась с бразильянкой Марианой Мораис в первом раунде

Кайла Харрисон в спарринге / Фото: PFL Twitter

Двукратная олимпийская чемпионка по дзюдо Кайла Харрисон не знает пощады и в смешанных единоборствах. На турнире Professional Fighters League в Атлантик-Сити 30-летняя американка разобралась с бразильянкой Марианой Мораис менее, чем за раунд. В тот же вечер бывшего чемпиона UFC обманули и скандально нокаутировали.

В соглавном бою третьего турнира сезона в PFL Харрисон с первых секунд пошла в атаку. А когда завалила свою жертву на настил, то уже не отпустила: Кайла села сверху на Мораис и била несчастную соперницу по голове, пока судья не оставил поединок, зафиксировав технический нокаут.

Напомним, что в январе 2020 года олимпийская чемпионка выиграла миллион долларов за один бой в MMA. В финале промоушена PFL Харрисон по очкам победила бразильянку Лариссу Пачеко и в придачу к чемпионскому поясу получила чек на миллион.

Кайла Харрисон / Фото: Twitter

Напомним, что 30-летняя Кайла Харрисон – двукратная олимпийская чемпионка (2012 и 2016) и чемпионка мира по дзюдо. Первая и пока единственная представительница США (как среди женщин, так и среди мужчин), выигравшая олимпийское "золото" в этом виде спорта. В смешанных единоборствах дебютировала в 2018 году и выиграла все 9 поединков. А недавно она усыновила племянника и племянницу.

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