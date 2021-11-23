Не ждал этого от Усика! Украинец шокировал звезду Китая

Александр Усик и Чжан Чжилей / Фото: Getty Images, Reuters

38-летний китайский боксер Чжан Чжилей многое повидал на своем пути, добыв "серебро" Олимпиады-2008 в Пекине и выиграв 22 поединка на профи-ринге. Но вот чего он точно не ждал увидеть, так это победы Александра Усика над Энтони Джошуа.

"Я никогда не думал, что кто-нибудь из крузеров поднимется в супертяжелый вес и победит чемпиона мира. Этот бой многому меня научил", – поведал Чжан Чжилей по прозвищу Большой взрыв каналу Eat Sleep Boxing Repeat.

Усик vs Джошуа / Фото: Reuters

Реклама

"Я слежу за Усиком еще с тех пор, как он был любителем и выступал на Олимпиаде. Затем он перешел в профи, стал чемпионом мира, поднялся в весе и теперь победил Энтони Джошуа. Отличный боец, у Усика уникальный стиль", – добавил непобедимый Чжан Чжилей.

Отметим, что реванш Усик – Джошуа должен состояться в марте-апреле.

Реклама

Фаворитом на место проведения реванша называют Лондон.

Но Джошуа согласен провести бой и в Киеве.