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Колос --
4 декабря 00:00
Рух --
Ворскла --
4 декабря 00:00
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Не ждал этого от Усика! Украинец шокировал звезду Китая

Олег Люлька
23 ноября, 12:44
Непобедимый китайский супертяж Чжан Чжилей и подумать не мог, что Александр Усик сумеет справиться с Энтони Джошуа

Александр Усик и Чжан Чжилей / Фото: Getty Images, Reuters

38-летний китайский боксер Чжан Чжилей многое повидал на своем пути, добыв "серебро" Олимпиады-2008 в Пекине и выиграв 22 поединка на профи-ринге. Но вот чего он точно не ждал увидеть, так это победы Александра Усика над Энтони Джошуа.

"Я никогда не думал, что кто-нибудь из крузеров поднимется в супертяжелый вес и победит чемпиона мира. Этот бой многому меня научил", – поведал Чжан Чжилей по прозвищу Большой взрыв каналу Eat Sleep Boxing Repeat.

Усик vs Джошуа / Фото: Reuters

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"Я слежу за Усиком еще с тех пор, как он был любителем и выступал на Олимпиаде. Затем он перешел в профи, стал чемпионом мира, поднялся в весе и теперь победил Энтони Джошуа. Отличный боец, у Усика уникальный стиль", – добавил непобедимый Чжан Чжилей.

Отметим, что реванш Усик – Джошуа должен состояться в марте-апреле.

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Фаворитом на место проведения реванша называют Лондон.

Но Джошуа согласен провести бой и в Киеве.