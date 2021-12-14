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Не загоняйте себя в угол. Усик рассказал, как справиться с проблемами

Любомир Луканюк
14 декабря, 09:05
Украинский боксер не отчаивается, когда сталкивается с проблемами. Александр ищет внутри себя, что нужно сделать

Александр Усик в церкви / Фото: Instagram

Чемпион мира по версиям WBA, WBO и IBF в супертяжелом весе Александр Усик рассказал, как справляется с трудностями. Он идет в церковь и наблюдает, что там происходит.

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"Мы что-то постоянно ищем, хотим найти где-то извне какую-то помощь. Когда у меня есть какие-то трудности, я не отчаиваюсь, не загоняю себя в угол. Я молюсь, иду в церковь, сажусь там внутри и просто наблюдаю, что там происходит. Я смотрю на своего Бога, на святых, которые помогают нам, и ищу внутри себя, что мне надо сделать. Естественно, я молюсь и прошу, чтобы он мне помог", – сказал Александр Усик в эфире ESPN.

Не все украинцы гордятся достижением Усика / Фото: Facebook

Ранее Александр Усик рассказывал, как бросил бокс и начал продавать фрукты. Но потом возобновил карьеру и стал чемпионом мира.