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Не заганяйте себе у кут. Усик розповів, як упоратися з проблемами

Любомир Луканюк
14 грудня, 09:05
Український боксер не зневіряється, коли стикається з проблемами. Олександр шукає в собі, що потрібно зробити

Олександр Усик в церкві / Фото: Instagram

Чемпіон світу за версіями WBA, WBO та IBF у надважкій вазі Олександр Усик розповів, як справляється з труднощами. Він іде до церкви та спостерігає, що там відбувається.

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"Ми щось постійно шукаємо, хочемо знайти десь ззовні якусь допомогу. Коли у мене є якісь труднощі, я не впадаю у відчай, не заганяю себе в кут. Я молюся, йду в церкву, сідаю там усередині і просто спостерігаю, що там відбувається. Я дивлюся на свого Бога, на святих, які допомагають нам, і шукаю в собі, що мені треба зробити. Звичайно, я молюся і прошу, щоб він мені допоміг", – сказав Олександр Усик в ефірі ESPN.

Не всі українці пишаються досягненням Усика / Фото: Facebook

Раніше Олександр Усик розповідав, як кинув бокс і почав продавати фрукти. Але потім відновив кар'єру та став чемпіоном світу.