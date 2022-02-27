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Зальцбург --
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Ливерпуль --
Интер --
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Манчестер Сити --
Спортинг --
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Верес --
5 марта 00:00
Ингулец --
Львов --
5 марта 00:00
Рух --
Днепр-1 --
5 марта 00:00
Александрия --
Колос --
5 марта 00:00
Заря --
Мариуполь --
5 марта 00:00
Шахтер --
Черноморец --
5 марта 00:00
Десна --
Динамо --
12 марта 00:00
Колос --
Динамо --
12 марта 00:00
Шахтер --
Минай --
12 марта 00:00
Ворскла --
Заря --
12 марта 00:00
Верес --
Десна --
12 марта 00:00
Днепр-1 --
Металлист 1925 --
12 марта 00:00
Львов --
Рух --
12 марта 00:00
Александрия --
Черноморец --
12 марта 00:00
Мариуполь --
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Не забудем, не простим: Шевченко принял участие в антивоенном митинге в Лондоне

Александр Трикиша
27 февраля, 20:28
Бывший главный тренер сборной Украины Андрей Шевченко принял участие в антивоенном митинге на Трафальгарской площади в Лондоне. Вместе с ним Украину поддержал сын Джордан

Андрей Шевченко на митинге в Лондоне / Фото: Instagram

Митинг в поддержку Украины и против войны прошел сегодня в столице Англии. Сотни людей вышли на площадь с флагами Украины и баннерами в национальных цветах.

Андрей Шевченко был вместе с сыном Джорданом и племянницей Анастасией. У него в руках был баннер с надписью: "Нет войне".

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У девушки на плакате было написано: "Не забудем, не простим".

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Я нахожусь в Лондоне, но моя семья, мама, сестра, близкие, мой народ – все находятся в Украине, поэтому я сильно переживаю. Я здесь, в Лондоне, тут происходит много протестов, мы общаемся здесь на уровне правительства, чтобы организовать помощь, которая необходима нашей армии, нашим людям, чтобы сделать все возможное", – говорил ранее Шевченко.

Ранее супруга обладателя "Золотого мяча-2004" и бывшего тренера сборной Украины Андрея Шевченко Кристен Пазик выступила со словами поддержки украинскому народу.