Не забудемо, не пробачимо: Шевченко взяв участь в антивоєнному мітингу в Лондоні

Андрій Шевченко на мітингу у Лондоні / Фото: Instagram

Мітинг на підтримку України та проти війни пройшов сьогодні у столиці Англії. Сотні людей вийшли на площу з прапорами України та банерами в національних кольорах.

Андрій Шевченко був разом із сином Джорданом та племінницею Анастасією. У нього в руках був банер з написом: "Ні війні".

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У дівчини на плакаті було написано: "Не забудемо, не пробачимо".

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Я в Лондоні, але моя сім'я, мама, сестра, близькі, мій народ – усі в Україні, тому я дуже переживаю. Я тут, у Лондоні, тут відбувається багато протестів, ми спілкуємося тут на рівні уряду, щоб організувати допомогу, яка потрібна нашій армії, нашим людям, щоб зробити все можливе", – говорив раніше Шевченко.

Раніше дружина володаря "Золотого м'яча-2004" та колишнього тренера збірної України Андрія Шевченка Крістен Пазік виступила зі словами підтримки українського народу.