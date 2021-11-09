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Не входит в планы Хави: звездный игрок Барселоны собирается завершить карьеру

Павел Василенко
9 ноября, 15:34
Защитник Барселоны Жерар Пике намерен попрощаться с футболом по окончании нынешнего сезона

Жерар Пике / Фото: Ramil Nasibulin/BelTA/Handout via REUTERS

9 ноября Хави приступил к работе на посту главного тренера Барселоны. Сначала он был представлен команде на клубной базе, а затем вывел сине-гранатовых на тренировку.

Отметим, что первую тренировку под руководством Хави по разным причинам пропустили 21 футболист. Половина из этой обоймы отправилась в лагеря национальных команд, а вторая часть восстанавливаются в лазарете от различных травм.

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Один из них – Жерар Пике, который из-за мышечного повреждения пропустил последнюю игру чемпионата Испании с Сельтой (3:3).

Контракт Жерара Пике с каталонским клубом действует до лета 2024 года, но защитник собирается завершить карьеру уже по окончании нынешнего сезона, так как Хави собирается строить команду вокруг молодежи, сообщает El Chiringuito.

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В нынешнем сезоне 34-летний футболист сыграл 13 матчей во всех турнирах и забил два гола, один из которых – в ворота киевского Динамо в Лиге чемпионов.

Пике является воспитанником каталонского клуба. Летом 2008 года он вернулся в Барселону после четырех сезонов в Манчестер Юнайтед и Сарагосе. В составе "блаугранас" защитник сыграл 579 матчей (52 гола и 13 передач) и выиграл 30 трофеев.