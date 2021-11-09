Не входить до планів Хаві: зірковий гравець Барселони збирається завершити кар'єру

Жерар Піке / Фото: Ramil Nasibulin/BelTA/Handout via REUTERS

9 листопада Хаві розпочав роботу на посаді головного тренера Барселони. Спочатку він був представлений команді на клубній базі, а потім вивів синьо-гранатових на тренування.

Зазначимо, що перше тренування під керівництвом Хаві з різних причин пропустили 21 футболіст. Половина з цієї обойми вирушила до таборів національних команд, а друга частина відновлюється у лазареті від різних травм.

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Один із них – Жерар Піке, який через м'язове ушкодження пропустив останню гру чемпіонату Іспанії з Сельтою (3:3).

Контракт Жерара Піке з каталонським клубом діє до літа 2024 року, але захисник збирається завершити кар'єру вже після цього сезону, оскільки Хаві збирається будувати команду навколо молоді, повідомляє El Chiringuito.

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Цього сезону 34-річний футболіст зіграв 13 матчів у всіх турнірах і забив два голи, один з яких – у ворота київського Динамо в Лізі чемпіонів.

Піке є вихованцем каталонського клубу. Влітку 2008 року він повернувся до Барселони після чотирьох сезонів у Манчестер Юнайтед та Сарагосі. У складі "блаугранас" захисник зіграв 579 матчів (52 голи та 13 передач) і виграв 30 трофеїв.