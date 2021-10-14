Не верю в Усика! Почему украинец не станет абсолютным чемпионом

Фьюри и Усик. Болельщики ждут этот бой / Фото: Reuters, Коллаж: Сегодня

Знаменитый американский тренер Джефф Мейвезер, который работал с одним из лучших бойцов в истории Флойдом Мейвезером, назвал фаворита в потенциальном объединительном поединке.

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Надо сказать, что Джефф не верит в Александра Усика. Тренер не понимает за счет чего украинский чемпион может победить Тайсона Фьюри.

"Однозначно Фьюри победит Усика. Тайсон хоть и большой, но отлично двигается в ринге и может сильно ударить. Поэтому я не верю, что Усик справится с таким крупным бойцом", – заявил Мейвезер.

Отметим, что Усику пока предстоит второй раз встретиться с Энтони Джошуа. Крайний срок реванша Усик – Джошуа – 25 апреля.

Джошуа vs Усик / Фото: Reuters

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Ожидалось, что после победы над Уайлдером Фьюри проведет защиту пояса WBC в поединке с победителем боя Уайт – Валлин (они подерутся 30 октября), а затем встретится за звание абсолютного чемпиона мира с лучшим в реванше Усик – Джошуа.

Но теперь уже не факт, что Усика дождется Фьюри. По словам чемпиона WBC у него остался еще один поединок по контракту с промоутерской компанией Top Rank, а затем он может уйти на пенсию.